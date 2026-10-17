सकाळी तोंडाला दुर्गंधी का येते? शरीरात नेमकं काय घडतं, जाणून घ्या

Mansi Khambe
झोपेतून उठल्यावर तोंडाला दुर्गंधी येणे ही एक सामान्य समस्या आहे. याला 'मॉर्निंग ब्रेथ' असेही म्हणतात.
Morning Bad Breath
ESakal
झोपेच्या वेळी लाळेची निर्मिती कमी होते. यामुळे आपल्या तोंडात जिवाणूंची वेगाने वाढ होते, ज्यामुळे दुर्गंधी निर्माण करणारे घटक तयार होतात.
Morning Bad Breath
ESakal
लाळ तोंड स्वच्छ ठेवण्यास आणि जिवाणूंना नियंत्रित करण्यास मदत करते.
Morning Bad Breath
ESakal
झोपेच्या वेळी लाळेची निर्मिती कमी झाल्यामुळे तोंड कोरडे पडते आणि दुर्गंधी वाढते.
Morning Bad Breath
ESakal
अन्नाचे लहान कण आणि जिवाणू आपल्या जिभेच्या पृष्ठभागावर जमा होतात. सकाळी तोंडाला दुर्गंधी येण्याचे हे एक प्रमुख कारण आहे.
Morning Bad Breath
ESakal
झोपण्यापूर्वी दात घासल्याने आणि फ्लॉसिंग केल्याने ही समस्या टाळता येते.
Morning Bad Breath
ESakal
Eating horse meat
ESakal