मानवी शरीराला फक्त दोन डोळे आणि दोन कान का असतात?

Mansi Khambe

डोळे आणि कान

मानवी शरीराला नेमके दोन डोळे आणि दोन कानच का असतात, याचा विचार तुम्ही कधी केला आहे का? ही केवळ शारीरिक रचना किंवा दिसण्याचा विषय नाही; या रचनेमागे एक सखोल तर्कशास्त्र दडलेले आहे.

Human body have 2 eyes & 2 ears reason

अस्तित्व

असे तर्कशास्त्र, जे आपले अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठी, सभोवतालचे वातावरण समजून घेण्यासाठी आणि आपण जगाकडे ज्या दृष्टीने पाहतो व त्याचा अनुभव घेतो, त्यामध्ये अचूकता आणण्यासाठी अत्यंत इष्टतम पद्धतीने विकसित करण्यात आले आहे.

Human body have 2 eyes & 2 ears reason

ESakal

प्रतिमा

आपल्या चेहऱ्यावर आपले डोळे एकमेकांपासून थोड्या अंतरावर स्थित असतात आणि या लहानशा अंतरामुळेच एक महत्त्वपूर्ण फरक पडतो. प्रत्येक डोळा एकाच वस्तूची किंचित वेगळी प्रतिमा टिपतो.

Human body have 2 eyes & 2 ears reason

ESakal

खोलीची जाणीव

त्यानंतर, मेंदू या दोन्ही प्रतिमांचे एकत्रीकरण करून अशी एक जाणीव निर्माण करतो, जिला वैज्ञानिक 'खोलीची जाणीव' असे म्हणतात. ही क्षमता आपल्याला अंतराचा अचूक अंदाज घेण्यास मदत करते.

Human body have 2 eyes & 2 ears reason

ESakal

प्रसंग

मग तो चेंडू झेलण्याचा प्रसंग असो, गाडी चालवण्याचा असो, किंवा अगदी कशालाही न धडकता सहज चालण्याचा असो. केवळ एका डोळ्याने पाहताना, खोलीचा हा अंदाज घेण्याची क्षमता लक्षणीयरीत्या कमी होते.

Human body have 2 eyes & 2 ears reason

ESakal

उगम

ज्यामुळे दैनंदिन कामे पार पाडणे अधिकच आव्हानात्मक बनते. ऐकणे म्हणजे केवळ आवाजांना ओळखणे इतकेच नव्हे, तर त्या आवाजाचा उगम कोठे झाला आहे हे निश्चित करणे देखील होय.

Human body have 2 eyes & 2 ears reason

ESakal

तुलना

दोन कानांच्या मदतीने, मेंदूला दोन्ही बाजूंनी कानांपर्यंत पोहोचणाऱ्या आवाजांच्या वेळेतील आणि तीव्रतेतील सूक्ष्म फरकांची तुलना करणे शक्य होते.

Human body have 2 eyes & 2 ears reason

ESakal

सूक्ष्म

उदाहरणार्थ, जर एखादा आवाज तुमच्या उजव्या बाजूने आला, तर तो तुमच्या डाव्या कानापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी, सेकंदाच्या अत्यंत सूक्ष्म अंशाने का होईना, पण तुमच्या उजव्या कानापर्यंत आधी पोहोचतो.

Human body have 2 eyes & 2 ears reason

ESakal

नोंद

तुमचा मेंदू या फरकाची नोंद त्वरित घेतो. दोन डोळे असल्यामुळे आपल्या दृष्टीचा आवाका देखील विस्तारतो. मानव साधारणपणे १८० अंशांच्या कोनात पाहण्यास सक्षम असतात.

Human body have 2 eyes & 2 ears reason

ESakal

निरीक्षण

यामुळे आपल्याला आपले डोके मोठ्या प्रमाणात न वळवताही, एका विस्तृत क्षेत्राचे निरीक्षण करणे शक्य होते. निसर्ग सहसा अनावश्यक जोखीम पत्करत नाही.

Human body have 2 eyes & 2 ears reason

ESakal

अवयव

नेमक्या याच ठिकाणी, अवयवांच्या जोड्या असणे अत्यंत मोलाचे ठरते. जर एखादा डोळा किंवा कान निकामी झाला, तरी दुसरा अवयव आपले कार्य अविरतपणे चालू ठेवतो.

Human body have 2 eyes & 2 ears reason

ESakal

दृष्टी

यामुळे, एखाद्या व्यक्तीला आपली दृष्टी किंवा ऐकण्याची क्षमता पूर्णपणे गमावण्याचा प्रसंग येत नाही.

Human body have 2 eyes & 2 ears reason

ESakal

