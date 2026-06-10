तुळस लवकर सुकण्याची ५ मुख्य कारणे

Pranali Kodre

तुळस

तुळशीला भारतात अत्यंत महत्त्वाचं स्थन आहे, त्यामुळे जवळपास प्रत्येक घरात तुळशीचे रोप दिसते.

Mistakes That Kill Your Tulsi Plant Fast

|

Sakal

तुळस सुकण्याची कारणे

पण अनेकदा तुळस लवकर सुकलेली दिसले, यामागे काही प्रमुख कारणे असू शकतात, ती कोणती जाणून घ्या.

Mistakes That Kill Your Tulsi Plant Fast

|

Sakal

खूप पाणी घातलं तर...

तुळशीला रोज खूप पाणी घातलं, तर मुळे कुजतात. त्यामुळे जर माती वरून कोरडी दिसली, तरच पुरेसं पाणी घाला. तसेच सकाळी लवकर किंवा सुर्यास्थानंतर पाणी घालणे उत्तम.

Mistakes That Kill Your Tulsi Plant Fast

|

Sakal

पुरेसा सूर्यप्रकाश

तुळशीला पुरेशा सूर्यप्रकाशाची गरज असते. जर तुळशीला सूर्यप्रकाश मिळाला नाही, तर तिची वाढ खुंटते, पाने पिवळी पडतात.

Mistakes That Kill Your Tulsi Plant Fast

|

Sakal

४-६ तास सूर्यप्रकाश

त्यामुळे पुरेसा सूर्यप्रकाश येईल अशा ठिकाणी तुळस ठेवा. साधारण सकाळी ४-६ तास सूर्यप्रकाश मिळाल्यास तुळस निरोगी राहते. पण कडक उन्हापासूनही तिचे संरक्षण करा.

Mistakes That Kill Your Tulsi Plant Fast

|

Sakal

माती

माती जर खूप पाणी साठवणारी असेल, तर त्यात हवा खेळती राहत नाही, जे तुळशीसाठी योग्य ठरत नाही. त्यामुळे तुळशीची मुळं खराब होतात.

Mistakes That Kill Your Tulsi Plant Fast

|

Sakal

उत्तम मिश्रण

त्यामुळे शेणखत, रेती आणि बागेची मातीचे मिश्रण असेल, तर ते तुळशीसाठी उत्तम ठरू शकते.

Mistakes That Kill Your Tulsi Plant Fast

|

Sakal

पिवळी पानं व मंजिरी

तुळशीला मंजिंरी आल्याने वाढ खुंटत असल्याने वेळोवेळी पिवळी पानं व मंजिरी काढल्याने तुळस हिरवीगार राहते. तिला नवी पालवी फुटते.

Mistakes That Kill Your Tulsi Plant Fast

|

Sakal

कीड किंवा बुरशी

तुळशीला कीड किंवा बुरशी लागणार नाही, याची काळजी घ्या. त्यासाठी आठवड्यातून एकदा नीम ऑईल स्पेसारखे उपाय करता येऊ शकतात.

Mistakes That Kill Your Tulsi Plant Fast

|

Sakal

महत्त्वाच्या टिप्स

आठवड्यातून किंवा पंधरवड्यातून एकदा तुळशीच्या मुळांजवळील माती हलकी ढीली करा. महिन्यातून एकदा खत खाला आणि पावसाळ्यात रोज पाणी घालणे टाळा.

Mistakes That Kill Your Tulsi Plant Fast

|

Sakal

डिस्क्लेमर :

सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.

Mistakes That Kill Your Tulsi Plant Fast

|

Sakal

महाराष्ट्राचा राज्यमासा कोणता? ९९ टक्के लोकांना माहिती नाही

Maharashtra’s Official State Fish

|

Sakal

येथे क्लिक करा