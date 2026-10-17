पांढऱ्या रंगाचा तारा हिरवा का दिसतो?

Ashok Jawale
WD J1330+6435 हा इंधन संपल्यानंतर उरलेला दाट पांढरा बटू तारा आहे.
esakal
ताऱ्याचा रंग तापमानावर ठरतो; वातावरणातील रासायनिक घटकही त्यावर परिणाम करतात.
esakal
ताऱ्याच्या वातावरणातील सोडियम काही रंगांचा प्रकाश शोषून घेतो, त्यामुळे हिरवट छटा भासू शकते.
esakal
प्रकाशाचा वर्णपट अभ्यासून शास्त्रज्ञांनी हा तारा डोळ्यांना कसा दिसू शकतो, याचा अंदाज वर्तवला आहे.
esakal
वातावरणातील घटकांमुळे काही पांढरे बटू तारे गुलाबी, जांभळट किंवा निळसर-हिरवे भासू शकतात.
esakal
हिरवट रंग हा वर्णपटावर आधारित गणिती अंदाज आहे; ताऱ्यांच्या प्रकाशातून त्यांच्या वातावरणातील घटकांची माहिती मिळते.
esakal
Self Sound
esakal