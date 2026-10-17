पांढऱ्या रंगाचा तारा हिरवा का दिसतो?

Ashok Jawale

ताऱ्याची ओळख

WD J1330+6435 हा इंधन संपल्यानंतर उरलेला दाट पांढरा बटू तारा आहे.

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रंगाचे विज्ञान

ताऱ्याचा रंग तापमानावर ठरतो; वातावरणातील रासायनिक घटकही त्यावर परिणाम करतात.

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सोडियमचा परिणाम

ताऱ्याच्या वातावरणातील सोडियम काही रंगांचा प्रकाश शोषून घेतो, त्यामुळे हिरवट छटा भासू शकते.

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रंगाचा अंदाज

प्रकाशाचा वर्णपट अभ्यासून शास्त्रज्ञांनी हा तारा डोळ्यांना कसा दिसू शकतो, याचा अंदाज वर्तवला आहे.

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इतर छटा

वातावरणातील घटकांमुळे काही पांढरे बटू तारे गुलाबी, जांभळट किंवा निळसर-हिरवे भासू शकतात.

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निष्कर्ष काय

हिरवट रंग हा वर्णपटावर आधारित गणिती अंदाज आहे; ताऱ्यांच्या प्रकाशातून त्यांच्या वातावरणातील घटकांची माहिती मिळते.

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रेकॉर्डिंगमध्ये स्वत:चाच आवाज वेगळा का वाटतो?

Self Sound

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