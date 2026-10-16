रेकॉर्डिंगमध्ये स्वतःचाच आवाज वेगळा का वाटतो?

Ashok Jawale

अनोळखी आवाज

स्वतःचा आवाज ऐकताना तुम्हालाही तो अनोळखी वाटतो? यामागे आहे आवाज ऐकण्याची रंजक प्रक्रिया!

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आवाजाचा प्रवास

आपण बोलतो तेव्हा आवाज हवेतून कानापर्यंत पोहोचतो.

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दुहेरी मार्ग

हवेतून आणि हाडांतून आलेला आवाज आपण एकत्र ऐकतो.

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भरदार आवाज

त्यामुळे स्वतःचा आवाज अधिक भरदार किंवा गंभीर भासू शकतो.

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माइकची नोंद

मोबाइलचा माइक प्रामुख्याने हवेतून येणारा आवाज टिपतो.

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वेगळी ध्वनीछटा

हाडांमधून जाणाऱ्या कंपनांचा परिणाम रेकॉर्डिंगमध्ये टिपला जात नाही.

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पातळ आवाज

म्हणून रेकॉर्डिंगमधील आवाज अधिक पातळ किंवा उंच पट्टीचा भासू शकतो.

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इतरांचा अनुभव

इतरांना ऐकू येणारा आवाज रेकॉर्डिंगच्या जवळचा असू शकतो.

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ऐकण्यातील फरक

आवाज बदललेला नसतो; तो ऐकण्याची पद्धत वेगळी असते.

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माणसाला अचानक उचकी का लागले?

Hiccups

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