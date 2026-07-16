महिलांमध्ये व्हाईट डिस्चार्ज का होतो? जाणून घ्या 3 कारणे!

Aarti Badade
मासिक पाळीच्या चक्रात किंवा ओव्ह्युलेशनच्या काळात होणारा पांढरा स्त्राव अनेकदा नैसर्गिक असू शकतो.
White Vaginal Discharge
Sakal
मासिक पाळी, ओव्ह्युलेशन किंवा गर्भधारणेदरम्यान हार्मोन्समध्ये होणाऱ्या बदलांमुळे व्हाईट डिस्चार्ज होऊ शकतो.
White Vaginal Discharge
Sakal
यीस्ट किंवा बॅक्टेरियल इन्फेक्शनमुळे स्त्रावाचा रंग, वास किंवा घट्टपणा बदलू शकतो.
White Vaginal Discharge
Sakal
जास्त ताण, अपुरी झोप आणि असंतुलित आहारामुळे हार्मोन्सवर परिणाम होऊन ही समस्या वाढू शकते.
White Vaginal Discharge
Sakal
गुप्तांगांची योग्य स्वच्छता न ठेवल्यास संसर्गाचा धोका वाढून व्हाईट डिस्चार्ज होऊ शकतो.
White Vaginal Discharge
Sakal
दुर्गंधी, खाज, जळजळ, पोटदुखी किंवा पिवळसर/हिरवट स्त्राव दिसल्यास त्वरित डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
White Vaginal Discharge
Sakal
सामान्य व्हाईट डिस्चार्ज नैसर्गिक असू शकतो, पण असामान्य लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता स्त्रीरोगतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
White Vaginal Discharge
Sakal
Benefits of Eating Jaggery Daily
Sakal