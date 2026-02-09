रोजची डोकेदुखी नॉर्मल नाही! ‘या’ आजारांमुळे वाढू शकतो धोका!

Aarti Badade

डोकेदुखी

वारंवार होणारी डोकेदुखी ही केवळ थकव्याची खूण नसून शरीरातील एखाद्या गंभीर समस्येचे लक्षण असू शकते.

मायग्रेन

एका बाजूला तीव्र कळा येणे, प्रकाश किंवा आवाजाचा त्रास होणे ही मायग्रेनची लक्षणे आहेत; जी तणाव आणि अपुऱ्या झोपेमुळे वाढतात.

उच्च रक्तदाब

सकाळी उठल्यावर डोकं जड होणे आणि सोबत चक्कर येणे हे उच्च रक्तदाबाचे संकेत असू शकतात.

डोळ्यांची कमजोरी

दृष्टी कमी झाल्यामुळे किंवा तासनतास मोबाईल स्क्रीनकडे पाहिल्याने डोळ्यांवर ताण येतो, ज्यामुळे सतत डोकेदुखी जाणवते.

सायनसचा त्रास

हवामानातील बदलामुळे कपाळावर आणि डोळ्यांभोवती वेदना होत असल्यास ते सायनस संसर्गाचे लक्षण असू शकते.

डिहायड्रेशन

शरीरात पाणी कमी असल्यास मेंदूला होणाऱ्या ऑक्सिजन पुरवठ्यावर परिणाम होतो, ज्यामुळे डोकं दुखू लागते.

संरक्षणाचे सोपे उपाय

दिवसभरात भरपूर पाणी प्या, स्क्रीन वेळ मर्यादित करा, पुरेशी झोप घ्या आणि तणावापासून दूर राहण्यासाठी योगासने करा.

डॉक्टरांचा सल्ला

जर घरगुती उपायांनी डोकेदुखी थांबत नसेल आणि वेदना तीव्र होत असतील, तर विलंब न करता तज्ज्ञांचा सल्ला नक्की घ्या.

