नाल्यातील पाणी अन् कचरा खाल्ला तरी प्राण्यांचे पोट का बिघडत नाही?

Mansi Khambe

प्राणी

आपण अनेकदा प्राण्यांना कचऱ्याच्या ढिगाऱ्यातून निर्भयपणे खाताना, नाल्याचे पाणी पिताना किंवा अशा गोष्टी चावताना पाहिले आहे ज्यामुळे माणसाला रुग्णालयात दाखल करावे लागू शकते.

आरोग्यावर परिणाम

तरीही, असे असूनही, प्राण्यांच्या आरोग्यावर त्याचा परिणाम होत नाही. चला यामागील कारणे आणि त्यांची रोगप्रतिकारक शक्ती इतकी मजबूत कशी आहे? हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

पचनसंस्था

बाहेरील प्राण्यांनी अधिक कठोर आणि आक्रमक वातावरणात टिकून राहण्यासाठी पचनसंस्था विकसित केली आहे. त्यांचे पोट सूक्ष्मजीव, घाण आणि विषारी पदार्थ सहन करण्यासाठी डिझाइन केलेले आहे.

संरक्षण

हे एक प्रकारचे अंगभूत संरक्षण म्हणून काम करते. गायी, म्हशी, शेळ्या आणि इतर रवंथ करणाऱ्या प्राण्यांचे पोट रुमेन आणि रेटिक्युलम नावाच्या कप्प्यांमध्ये विभागलेले असते.

सूक्ष्मजीव

यामध्ये अब्जावधी सूक्ष्मजीव असतात जे सेल्युलोज, हानिकारक जीवाणू आणि अगदी विषारी वनस्पती संयुगे देखील तोडू शकतात. पोटाच्या संवेदनशील भागांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अन्न ही संपूर्ण प्रक्रिया पार पाडते.

आम्ल

अनेक प्राणी मानवांपेक्षा जास्त शक्तिशाली पोटातील आम्ल तयार करतात. त्यांच्या पोटातील आम्ल कचरा किंवा सांडपाण्यातील पाण्यात आढळणारे ई. कोलाय, साल्मोनेला आणि इतर रोगजनकांना सहजपणे नष्ट करू शकतात.

नैसर्गिक जंतुनाशक

दूषित अन्न सेवन केले जाते तेव्हा हे आम्ल नैसर्गिक जंतुनाशक म्हणून काम करते. प्राण्यांना दररोज जीवाणू, परजीवी आणि विषारी पदार्थांचा सामना करावा लागतो.

रोगप्रतिकारक शक्ती

कालांतराने, त्यांच्या रोगप्रतिकारक शक्ती या धोक्यांना ओळखण्यासाठी आणि त्यांना चांगला प्रतिसाद देण्यासाठी विकसित झाल्या आहेत.

सूक्ष्मजीवांची दाट लोकसंख्या

प्राण्यांच्या आतड्यांमध्ये सूक्ष्मजीवांची दाट लोकसंख्या असते जी अंगरक्षकांसारखे काम करतात. हे जीवाणू हानिकारक जीवाणूंवर मात करतात आणि पचनास मदत करतात.

जैविक ढाल

तसेच त्यांच्या आतड्यांमध्ये जैविक ढाल म्हणून देखील काम करतात. जरी प्राणी काहीही खातात असे वाटत असले तरी, ते अत्यंत विषारी पदार्थांपासून दूर राहण्यासाठी अंतःप्रेरणेवर अवलंबून असतात.

वास आणि चव

त्यांच्या इंद्रिये, विशेषतः वास आणि चव, त्यांना कोणत्याही अन्नाबद्दल सावध करतात जे खूप तीव्र किंवा हानिकारक आहे.

