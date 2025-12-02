स्मार्टफोनमध्ये रिमूवेबल बॅटरी का येत नाहीत? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe
पूर्वी, फोन सामान्य बॅटरीवर चालत असत. म्हणून लोक अतिरिक्त बॅटरी बाळगत असत. परंतु आजच्या लिथियम-आयन आणि लिथियम-पॉलिमर बॅटरी अधिक शक्तिशाली आहेत. जास्त काळ टिकतात.
Smartphone Battery
esakal
या बॅटरी एकाच चार्जवर तासन्तास टिकू शकतात. जलद चार्जिंगमुळे बॅटरी जवळजवळ 30-60 मिनिटांत पूर्णपणे रिचार्ज होऊ शकते.
Smartphone Battery
Esakal
ज्यामुळे दररोज बॅटरी बदलण्याची गरज नाहीशी होते. जेव्हा काढता येण्याजोग्या बॅटरीची गरज नाहीशी झाली तेव्हा कंपन्यांनी त्या देणे बंद केले.
Smartphone Battery
Esakal
आजचे फोन अधिक महाग आहेत. ते पातळ आहेत, दोन्ही बाजूंना काच आहे. पाणी आणि धूळ प्रतिरोधकतेसाठी आयपी रेटिंग देतात.
Smartphone Battery
Esakal
जर फोनमध्ये काढता येण्याजोगी बॅटरी असेल तर मागील कव्हर काढता येण्याजोगा असेल. ज्यामुळे पाणी आणि धूळ आत जाऊ शकेल, ज्यामुळे फोन कमी मजबूत होईल.
Smartphone Battery
Esakal
सीलबंद बॉडीमुळे फोनची टिकाऊपणा वाढला, परंतु काढता येण्याजोगी बॅटरी हरवली. आज जवळजवळ प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये फाइंड माय डिव्हाइस सारखे वैशिष्ट्य आहे.
Smartphone Battery
Esakal
जे फोन बंद असतानाही फोनचे स्थान ट्रॅक करू शकते. परंतु जर बॅटरी काढणे सोपे असते, तर चोर फक्त ते काढून टाकेल आणि 2 सेकंदात फोन बंद करेल.
Smartphone Battery
Esakal
ज्यामुळे ट्रॅकिंग निरुपयोगी होईल. सीलबंद बॅटरी म्हणजे बॅटरी काढणे सोपे नाही. यामुळे फोन ट्रॅक करणे आणि सुरक्षित करणे सोपे होते.
Smartphone Battery
Esakal
Mobile Removable Battery
ESakal