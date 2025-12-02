स्मार्टफोनमध्ये रिमूवेबल बॅटरी का येत नाहीत? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe

सामान्य बॅटरी

पूर्वी, फोन सामान्य बॅटरीवर चालत असत. म्हणून लोक अतिरिक्त बॅटरी बाळगत असत. परंतु आजच्या लिथियम-आयन आणि लिथियम-पॉलिमर बॅटरी अधिक शक्तिशाली आहेत. जास्त काळ टिकतात.

Smartphone Battery

|

esakal

रिचार्ज

या बॅटरी एकाच चार्जवर तासन्तास टिकू शकतात. जलद चार्जिंगमुळे बॅटरी जवळजवळ 30-60 मिनिटांत पूर्णपणे रिचार्ज होऊ शकते.

Smartphone Battery

|

Esakal

गरज

ज्यामुळे दररोज बॅटरी बदलण्याची गरज नाहीशी होते. जेव्हा काढता येण्याजोग्या बॅटरीची गरज नाहीशी झाली तेव्हा कंपन्यांनी त्या देणे बंद केले.

Smartphone Battery

|

Esakal

आयपी रेटिंग

आजचे फोन अधिक महाग आहेत. ते पातळ आहेत, दोन्ही बाजूंना काच आहे. पाणी आणि धूळ प्रतिरोधकतेसाठी आयपी रेटिंग देतात.

Smartphone Battery

|

Esakal

धूळ

जर फोनमध्ये काढता येण्याजोगी बॅटरी असेल तर मागील कव्हर काढता येण्याजोगा असेल. ज्यामुळे पाणी आणि धूळ आत जाऊ शकेल, ज्यामुळे फोन कमी मजबूत होईल.

Smartphone Battery

|

Esakal

फाइंड माय डिव्हाइस

सीलबंद बॉडीमुळे फोनची टिकाऊपणा वाढला, परंतु काढता येण्याजोगी बॅटरी हरवली. आज जवळजवळ प्रत्येक स्मार्टफोनमध्ये फाइंड माय डिव्हाइस सारखे वैशिष्ट्य आहे.

Smartphone Battery

|

Esakal

ट्रॅकिंग

जे फोन बंद असतानाही फोनचे स्थान ट्रॅक करू शकते. परंतु जर बॅटरी काढणे सोपे असते, तर चोर फक्त ते काढून टाकेल आणि 2 सेकंदात फोन बंद करेल.

Smartphone Battery

|

Esakal

सुरक्षित

ज्यामुळे ट्रॅकिंग निरुपयोगी होईल.  सीलबंद बॅटरी म्हणजे बॅटरी काढणे सोपे नाही. यामुळे फोन ट्रॅक करणे आणि सुरक्षित करणे सोपे होते.

Smartphone Battery

|

Esakal

स्मार्टफोन कंपन्यांनी रिमूवेबल बॅटरी मोबाईलमधून का काढल्या? जाणून घ्या कारण...

Mobile Removable Battery

|

ESakal

येथे क्लिक करा