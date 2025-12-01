स्मार्टफोन कंपन्यांनी रिमूवेबल बॅटरी मोबाईलमधून का काढल्या? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe

स्मार्टफोन

आज आपल्याकडे असलेले स्मार्टफोन - स्लिम, स्टायलिश, हलके आणि शक्तिशाली - काही वर्षांपूर्वी असे नव्हते.

Mobile Removable Battery

|

ESakal

बॅटरी

२०१० पूर्वी, जवळजवळ प्रत्येक मोबाईल फोनच्या मागील बाजूस एक प्लास्टिक कव्हर होते.  जे तुम्ही सहजपणे काढून बॅटरी काढू शकत होता.

Mobile Removable Battery

|

ESakal

सीलबंद बॉडी

एक बॅटरी काढा, दुसरी घाला आणि फोन त्वरित चालू होईल. पण आज, जवळजवळ प्रत्येक स्मार्टफोन सीलबंद बॉडी आणि न काढता येणारी बॅटरीसह येतो.

Mobile Removable Battery

|

ESakal

नवीन मानक

एक काळ असा होता जेव्हा लोकांना हा बदल आवडला नाही. पण हळूहळू तो एक नवीन मानक बनला. मग प्रश्न असा आहे की हा बदल का झाला?

Mobile Removable Battery

|

ESakal

नुकसान

कंपन्यांनी तो जबरदस्तीने केला की ग्राहकांच्या मागणीमुळे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्याचा आपल्याला फायदा झाला की नुकसान झाले. हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

Mobile Removable Battery

|

ESakal

महत्त्वाचा भाग

बॅटरी हा स्मार्टफोनचा सर्वात संवेदनशील आणि महत्त्वाचा भाग आहे. त्यात इलेक्ट्रोलाइटचा पातळ थर असतो जो ऊर्जा साठवतो.

Mobile Removable Battery

|

ESakal

इलेक्ट्रोड्स

जर हा थर फुटला किंवा इलेक्ट्रोड्स संपर्कात आले तर बॅटरी जास्त गरम होऊ शकते, फुगू शकते किंवा सर्वात वाईट परिस्थितीत आग देखील लागू शकते.

Mobile Removable Battery

|

ESakal

बॅटरीचे संरक्षण

काढता येण्याजोग्या बॅटरीचे संरक्षण करण्यासाठी, ती जाड प्लास्टिकच्या केसमध्ये बंद करावी लागत असे. यामुळे फोन जड आणि अवजड बनला.

Mobile Removable Battery

|

ESakal

सील

परंतु जेव्हा लोकांनी हलक्या आणि बारीक फोनची मागणी केली तेव्हा कंपन्यांनी एक उपाय शोधला: बॅटरी फोनच्या आतच सील करा. ज्यामुळे फोनचे शरीर त्याचे संरक्षण करू शकेल.

Mobile Removable Battery

|

ESakal

जगातील सर्वात जुनी संस्कृती कोणती?

Oldest Mesopotamian Culture

|

ESakal

वाचा सविस्तर...