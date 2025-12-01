स्मार्टफोन कंपन्यांनी रिमूवेबल बॅटरी मोबाईलमधून का काढल्या? जाणून घ्या कारण...

Mansi Khambe
आज आपल्याकडे असलेले स्मार्टफोन - स्लिम, स्टायलिश, हलके आणि शक्तिशाली - काही वर्षांपूर्वी असे नव्हते.
२०१० पूर्वी, जवळजवळ प्रत्येक मोबाईल फोनच्या मागील बाजूस एक प्लास्टिक कव्हर होते. जे तुम्ही सहजपणे काढून बॅटरी काढू शकत होता.
एक बॅटरी काढा, दुसरी घाला आणि फोन त्वरित चालू होईल. पण आज, जवळजवळ प्रत्येक स्मार्टफोन सीलबंद बॉडी आणि न काढता येणारी बॅटरीसह येतो.
एक काळ असा होता जेव्हा लोकांना हा बदल आवडला नाही. पण हळूहळू तो एक नवीन मानक बनला. मग प्रश्न असा आहे की हा बदल का झाला?
कंपन्यांनी तो जबरदस्तीने केला की ग्राहकांच्या मागणीमुळे, आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, त्याचा आपल्याला फायदा झाला की नुकसान झाले. हे आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
बॅटरी हा स्मार्टफोनचा सर्वात संवेदनशील आणि महत्त्वाचा भाग आहे. त्यात इलेक्ट्रोलाइटचा पातळ थर असतो जो ऊर्जा साठवतो.
जर हा थर फुटला किंवा इलेक्ट्रोड्स संपर्कात आले तर बॅटरी जास्त गरम होऊ शकते, फुगू शकते किंवा सर्वात वाईट परिस्थितीत आग देखील लागू शकते.
काढता येण्याजोग्या बॅटरीचे संरक्षण करण्यासाठी, ती जाड प्लास्टिकच्या केसमध्ये बंद करावी लागत असे. यामुळे फोन जड आणि अवजड बनला.
परंतु जेव्हा लोकांनी हलक्या आणि बारीक फोनची मागणी केली तेव्हा कंपन्यांनी एक उपाय शोधला: बॅटरी फोनच्या आतच सील करा. ज्यामुळे फोनचे शरीर त्याचे संरक्षण करू शकेल.
