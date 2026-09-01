रात्री लवंग का खावी? शरीरात काय बदल होतात?

Aarti Badade
लवंग हा छोटासा मसाला असला तरी त्यात अनेक पोषक घटक असतात. अँटीऑक्सिडंट आणि अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्मांमुळे लवंग आरोग्यासाठी उपयुक्त मानली जाते.
Eat Cloves at Night
Sakal
लवंग दातांच्या आरोग्यासाठी पारंपरिक पद्धतीने वापरली जाते. त्यातील काही नैसर्गिक घटक तोंडातील बॅक्टेरियांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत करू शकतात.
Eat Cloves at Night
Sakal
लवंगेमध्ये अँटीबॅक्टेरियल गुणधर्म आढळतात. त्यामुळे घशात खवखव किंवा अस्वस्थता जाणवत असल्यास लवंग काही प्रमाणात आराम देऊ शकते.
Eat Cloves at Night
Sakal
लवंगेमध्ये फायबरसह विविध पोषक घटक असतात. योग्य प्रमाणात सेवन केल्यास पचनक्रिया सुरळीत ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
Eat Cloves at Night
Sakal
लवंगेमधील अँटीऑक्सिडंट्स शरीराला ऑक्सिडेटिव्ह तणावापासून संरक्षण देण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे नैसर्गिक रोगप्रतिकारक क्षमतेला आधार मिळू शकतो.
Eat Cloves at Night
Sakal
लवंगेमध्ये असलेले अँटीऑक्सिडंट्स शरीरातील ऑक्सिडेटिव्ह तणाव कमी करण्यास मदत करू शकतात. त्यामुळे यकृताच्या आरोग्यासाठीही त्याचा फायदा होऊ शकतो.
Eat Cloves at Night
Sakal
रात्री अल्प प्रमाणात लवंग घेण्याचा पर्याय आहे. ती दुधासोबत घेता येते. मात्र, अतिप्रमाणात सेवन टाळा आणि नियमित सेवन करण्यापूर्वी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्या.
Eat Cloves at Night
Sakal
Holding in a Sneez
Sakal