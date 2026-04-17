गोरी माणसे रागवल्यावर किंवा लाजत असताना 'लाल' का पडतात? जाणून घ्या रंजक शास्त्रीय कारण!

Aarti Badade
गोऱ्या माणसांची त्वचा लाल पडण्यामागे प्रामुख्याने जीवशास्त्रीय आणि शारीरिक कारणे असतात. हे केवळ दिसण्यापुरते मर्यादित नसून, शरीराच्या अंतर्गत प्रक्रियेचा भाग आहे.
fair skin turns red Melanin and skin color science
गोऱ्या त्वचेमध्ये मेलॅनिन नावाच्या रंगद्रव्याचे प्रमाण कमी असते. यामुळे त्वचेचा रंग फिका असतो आणि त्वचेखालच्या रक्तवाहिन्या अधिक स्पष्टपणे दिसू शकतात.
जेव्हा एखादी व्यक्ती रागावते, लाजते किंवा तणावाखाली असते, तेव्हा शरीरातील रक्तप्रवाह चेहऱ्याच्या दिशेने वेगाने वाढतो. रक्तवाहिन्या रुंद झाल्यामुळे त्वचा लगेच लाल दिसू लागते.
गोरी त्वचा सूर्यप्रकाशासाठी अत्यंत संवेदनशील असते. जास्त उष्णतेमुळे किंवा सनबर्नमुळे (Sunburn) त्वचेच्या पेशींना इजा पोहोचते, ज्यामुळे त्वचा तांबूस किंवा गडद लाल होते.
धूळ, रसायने किंवा सौंदर्य उत्पादनांमधील घटकांमुळे गोऱ्या लोकांना लगेच ॲलर्जी होऊ शकते. त्वचा संवेदनशील असल्यामुळे कोणताही संसर्ग झाल्यास लालसरपणा लगेच दिसून येतो.
रडताना डोळ्यांच्या आणि चेहऱ्याच्या स्नायूंवर ताण येतो, ज्यामुळे त्या भागातील रक्तप्रवाह वाढतो. तसेच अश्रूंमधील मिठामुळे त्वचेवर प्रतिक्रिया होऊन चेहरा आणि डोळे लाल होतात.
गोऱ्या लोकांच्या त्वचेची उच्च संवेदनशीलता आणि त्वचेचा पातळ थर यामुळे त्यांच्या शरीरातील रक्ताभिसरणाचे बदल इतरांच्या तुलनेत अधिक ठळकपणे आणि वेगाने जाणवतात.
