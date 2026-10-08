'उंटीण'चं दूध महाग का असते? आश्चर्यचकित करणारी किंमत काय?

Mansi Khambe
अनेक ठिकाणी उंटाचे दूध एक विशेष आणि पौष्टिक दूध म्हणून वापरले जाते.
Camel Milk Price
ESakal
ते सामान्य गायीच्या किंवा म्हशीच्या दुधापेक्षा खूपच महाग असते.
Camel Milk Price
ESakal
उंटाच्या दुधाची किंमत प्रदेश, उपलब्धता आणि ब्रँडनुसार बदलते.
Camel Milk Price
ESakal
भारतात, त्याची किरकोळ किंमत प्रति लिटर १०० ते ३०० रुपये किंवा त्याहून अधिक असते.
Camel Milk Price
ESakal
उंटाच्या दुधाची काही पॅकेज केलेली उत्पादने तर आणखी महाग असतात. उंटाच्या दुधाची चव गायीच्या दुधापेक्षा थोडी वेगळी असते.
Camel Milk Price
ESakal
त्यामध्ये प्रथिने आणि अनेक खनिजे असतात.
Camel Milk Price
ESakal
राजस्थान आणि गुजरातच्या काही भागांमध्ये उंटाच्या दुधाचा पारंपरिकरित्या वापर केला जातो.
Camel Milk Price
ESakal
दूध खरेदी करताना, पॅकेजवरील किंमत, प्रमाण आणि साठवणुकीची माहिती नक्की तपासा.
Camel Milk Price
ESakal
त्यामुळे, देशभरात उंटाच्या दुधाची किंमत एकसारखी नसते.
Camel Milk Price
ESakal