'उंटीण'चं दूध महाग का असते? आश्चर्यचकित करणारी किंमत काय?

Mansi Khambe

पौष्टिक दूध

अनेक ठिकाणी उंटाचे दूध एक विशेष आणि पौष्टिक दूध म्हणून वापरले जाते.

Camel Milk Price

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ESakal

महाग

ते सामान्य गायीच्या किंवा म्हशीच्या दुधापेक्षा खूपच महाग असते.

Camel Milk Price

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ESakal

विभाग

उंटाच्या दुधाची किंमत प्रदेश, उपलब्धता आणि ब्रँडनुसार बदलते.

Camel Milk Price

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ESakal

किंमत

भारतात, त्याची किरकोळ किंमत प्रति लिटर १०० ते ३०० रुपये किंवा त्याहून अधिक असते.

Camel Milk Price

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ESakal

उत्पादने

उंटाच्या दुधाची काही पॅकेज केलेली उत्पादने तर आणखी महाग असतात. उंटाच्या दुधाची चव गायीच्या दुधापेक्षा थोडी वेगळी असते.

Camel Milk Price

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ESakal

प्रथिने

त्यामध्ये प्रथिने आणि अनेक खनिजे असतात.

Camel Milk Price

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ESakal

वापर

राजस्थान आणि गुजरातच्या काही भागांमध्ये उंटाच्या दुधाचा पारंपरिकरित्या वापर केला जातो.

Camel Milk Price

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ESakal

माहिती

दूध खरेदी करताना, पॅकेजवरील किंमत, प्रमाण आणि साठवणुकीची माहिती नक्की तपासा.

Camel Milk Price

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ESakal

फरक

त्यामुळे, देशभरात उंटाच्या दुधाची किंमत एकसारखी नसते.

Camel Milk Price

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ESakal

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