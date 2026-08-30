मैत्रिणींची साथ का ठरते खास? आयुष्यावर होतात ‘हे’ परिणाम

Pranali Kodre

मैत्रीणी

महिला किंवा मुलींमधील मैत्री ही अनेकदा केवळ संभाषणापूरती मर्यादीत नसते, तर ती मानसिक-शारीरिक आरोग्यासाठी महत्त्वाची असते. (Female Friendship)

Female Friendship

|

Sakal

मन मोकळं करण्याची जागा

जवळच्या मैत्रीणींशी बोलताना मनातील भावना सहज व्यक्त होतात. त्यामुळे मनही सकारात्मक राहातं.

Female Friendship

|

Sakal

एकटेपणा कमी

जवळच्या मैत्रीणी असतील, तर आपल्यासोबत कोणीतरी आहे, ही भावना असते. कोणत्याही परिस्थितीत समजून घेणारी व्यक्ती सोबत असल्याने ताण हलका होतो.

Female Friendship

|

Sakal

नकरात्मकता कमी

मैत्रीणी परिस्थितीकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहायला मदत करतात आणि अनावश्यक अंदाज घेणं कमी होतं. त्यामुळे नकारात्मक विचार थांबतात.

Female Friendship

|

Sakal

भावनिक सुरक्षितता

नियमित भेटी, गप्पा किंवा साधा मेसेजही सुरक्षिततेची भावना देतात.

Female Friendship

|

Sakal

मनापासून ऐकून घेतात

मैत्रीणी अनेकदा शांतपणे ऐकूण घेतात आणि सल्ला देण्यापेक्षा समजून घेतात.

Female Friendship

|

Sakal

सपोर्ट सिस्टिम

जवळच्या मैत्रीणी आपलेपणाची भावना देतात. ज्या गोष्टी बाकी कोणी समजून घेत नाही, ते त्या समजून घेऊ शकतात.

Female Friendship

|

Sakal

मदत

मात्र दीर्घकाळची किंवा गंभीर Anxiety असल्यास तज्ञांची मदत घेणे महत्त्वाचे आहे.

Female Friendship

|

Sakal

विणकाम केवळ छंद नाही, तर टेन्शन आणि डिप्रेशनवरील वरदान

Mental Health Benefits of Crochet

|

Sakal

येथे क्लिक करा