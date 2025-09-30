डासांना माणसाचे रक्त शोषायला का आवडते ? जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar
डासांमुळे डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकनगुनिया सारख्या आजारांचा धोका खूप वाढतो.
लोकांच्या मनात अनेकदा एक प्रश्न येतो की डास माणसाचे रक्त का शोषतात? चला तर मग जाणून घेऊया.
तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की नर डास रक्त शोषत नाहीत, तर फक्त मादी डास रक्त शोषते
खरं तर, डास त्यांची भूक भागवण्यासाठी रक्त शोषत नाहीत, तर त्यांच्या पिल्लांसाठी शोषतात.
मादी डासांना अंडी घालण्यासाठी प्रथिने आणि पोषक तत्वांची आवश्यकता असते.
म्हणूनच फक्त मादी डासांकडूनच माणसाचे किंवा प्राण्यांचे रक्त शोषले जाते.
नर डास फक्त फुले आणि वनस्पतींचे रस पितात ते रक्त शोषत नाहीत.
मादी डास त्यांच्या अंड्यांचे पोषण करण्यासाठी मानवी रक्त पितात.
रक्तातील प्रथिने आणि लोह अंडी विकसित करण्यास मदत करतात.
