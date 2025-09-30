डासांना माणसाचे रक्त शोषायला का आवडते ? जाणून वाटेल आश्चर्य

Yashwant Kshirsagar

आजारांचा धोका

डासांमुळे डेंग्यू, मलेरिया आणि चिकनगुनिया सारख्या आजारांचा धोका खूप वाढतो.

Why Mosquitoes Drink Blood

|

esakal

शंका

लोकांच्या मनात अनेकदा एक प्रश्न येतो की डास माणसाचे रक्त का शोषतात? चला तर मग जाणून घेऊया.

Why Mosquitoes Drink Blood

|

esakal

मादी

तुम्हाला हे जाणून आश्चर्य वाटेल की नर डास रक्त शोषत नाहीत, तर फक्त मादी डास रक्त शोषते

Why Mosquitoes Drink Blood

|

esakal

खरं कारण

खरं तर, डास त्यांची भूक भागवण्यासाठी रक्त शोषत नाहीत, तर त्यांच्या पिल्लांसाठी शोषतात.

Why Mosquitoes Drink Blood

|

esakal

पोषण तत्व

मादी डासांना अंडी घालण्यासाठी प्रथिने आणि पोषक तत्वांची आवश्यकता असते.

Why Mosquitoes Drink Blood

|

esakal

रक्त

म्हणूनच फक्त मादी डासांकडूनच माणसाचे किंवा प्राण्यांचे रक्त शोषले जाते.

Why Mosquitoes Drink Blood

|

esakal

नर डास

नर डास फक्त फुले आणि वनस्पतींचे रस पितात ते रक्त शोषत नाहीत.

Why Mosquitoes Drink Blood

|

esakal

अंडी

मादी डास त्यांच्या अंड्यांचे पोषण करण्यासाठी मानवी रक्त पितात.

Why Mosquitoes Drink Blood

|

esakal

प्रथिने आणि लोह

रक्तातील प्रथिने आणि लोह अंडी विकसित करण्यास मदत करतात.

Why Mosquitoes Drink Blood

|

esakal

गुजरातमधील 'या' गावात एकाही घरी बनत नाही स्वयंपाक, तरीही कुणीच उपाशी राहात नाही

Gujarat village community kitchen

|

esakal

येथे क्लिक करा