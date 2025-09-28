गुजरातमधील 'या' गावात एकाही घरी बनत नाही स्वयंपाक, तरीही कुणीच उपाशी राहात नाही

Yashwant Kshirsagar

वृद्धांची संख्या

गुजरात हे एक अनोखे गाव आहे. या गावात कोणीही जेवण बनवत नाही. विशेष म्हणजे या गावात वृद्धांची संख्या मोठी आहे.

स्थलांतरित

पूर्वी या गावाची लोकसंख्या १,१०० होती, परंतु लोक नोकरीच्या शोधात स्थलांतरित झाले. आता येथे फक्त ५०० लोक राहतात.

उल्लेखनीय

हे गाव संपूर्ण देशासाठी एक उल्लेखनीय उदाहरण बनले आहे. गुजरातमधील या गावाची कहाणी जाणून घेऊया.

मासिक वेतन

गावकऱ्यांचे जेवण भाड्याने पगारी स्वयंपाक्यांकडून बनवले जाते. त्यांना महिन्याला ११,००० रुपये दिले जातात. जेवणाच्या बदल्यात गावकरी महिन्याला २००० रुपये देतात.

कम्युनिटी किचन

जेवण वातानुकूलित हॉलमध्ये दिले जाते. गावप्रमुख पूनमभाई पटेल यांनी कम्युनिटी किचन स्थापन करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावली. आता दूरदूरचे लोक या गावाच्या कम्युनिटी किचनला भेट देतात.

काय उपलब्ध आहे?

कम्युनिटी किचनच्या वातानुकूलित हॉलमध्ये एका वेळी ३५-४० लोक राहू शकतात. दुपारच्या जेवणात डाळ, भात, चपाती, भाज्या आणि मिठाई असतात.

रात्रीचे जेवण

रात्रीच्या जेवणात खिचडी-कढी, भाकरी-रोटी-भाज्या, मेथी गोटा, ढोकळा आणि इडली-सांबार यांचा समावेश असतो.

परदेशी स्थायिक

चांदणकी गावातील सुमारे ३०० कुटुंबे अमेरिका, कॅनडा आणि ऑस्ट्रेलियामध्ये स्थायिक झाली आहेत.

