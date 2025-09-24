देवाला फुलेच का अर्पण करतात? जाणून घ्या धार्मिक आणि आध्यात्मिक कारणं

सकाळ डिजिटल टीम
देवाला फुलेच का अर्पण करतात? काय आहेत या मागची कारणं जाणून घ्या.
फुले ही कोमलता, सौंदर्य आणि पवित्रतेचे प्रतीक आहेत. देवाला फुले अर्पण करणे हे आपल्या भक्तीचे आणि संपूर्ण समर्पणाचे प्रतीक मानले जाते.
फुले निसर्गाची देणगी आहेत आणि ती नैसर्गिकरित्या शुद्ध मानली जातात. त्यामुळे देवाला फुले अर्पण करून आपण एक पवित्र आणि शुद्ध वस्तू अर्पण करतो. असे म्हंटले जाते.
फुलांचा सुगंध मन आणि वातावरण शुद्ध करतो. पूजा करताना फुलांचा सुगंध पसरल्याने सकारात्मक ऊर्जा निर्माण होते आणि मन शांत होते.
फुले ही पृथ्वी, जल, अग्नी, वायू आणि आकाश या पंचमहाभूतांशी जोडलेली आहेत. फुलांच्या अर्पणाद्वारे आपण या पंचमहाभूतांचा आदर करतो. अशी मान्यता आहे.
फुल उमलते, बहरते आणि नंतर कोमेजून जाते. हे जीवन आणि मृत्यूच्या चक्राचे प्रतीक आहे. देवाला फुले अर्पण करून आपण हे स्वीकारतो की सर्व काही नश्वर आहे आणि आपल्याला अंतिम सत्य जाणून घेण्यासाठी प्रयत्न करायला पाहिजे.
प्रत्येक फुलाचा एक विशिष्ट अर्थ असतो. जसे की, कमळ हे शुद्धता आणि आध्यात्मिक जागृतीचे प्रतीक आहे, तर गुलाब हे प्रेमाचे प्रतीक आहे. आपल्या विशिष्ट इच्छा आणि कामना व्यक्त करण्यासाठी विशिष्ट फुले अर्पण केली जातात.
अशी मान्यता आहे की, विशिष्ट देवतांना विशिष्ट फुले आवडतात. ती फुले अर्पण केल्याने देवता प्रसन्न होतात आणि भक्तांना आशीर्वाद देतात.
फुले लवकर कोमेजतात. हे आपल्याला शिकवते की, जीवनातील सर्व गोष्टी क्षणिक आहेत आणि आपल्याला आपल्या कर्मांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, भौतिक सुखांवर नाही.
