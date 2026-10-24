दोन्ही समुद्रांत वादळ! पुढचे ७ दिवस धोक्याचे?

विनयन वाघमारे
एकाच वेळी बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळाचे सावट निर्माण झाले आहे, तर दुसरीकडे अरबी समुद्रातही कमी दाबाचे क्षेत्र तीव्र झाले आहे.
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दोन्ही बाजूंनी बाष्पयुक्त आणि वेगवान वारे जमिनीकडे वाहत असल्यामुळे देशाच्या अनेक भागांत अचानक ढगाळ वातावरण तयार झाले आहे.
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या वादळी प्रणालीची तीव्रता पुढील काही तासांत अधिक वाढणार असून पुढचे ७ दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा हाय अलर्ट देण्यात आला आहे.
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अरबी समुद्रातील हालचालींमुळे कोकण किनारपट्टी, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे.
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बाजारपेठांमध्ये दिवाळीच्या खरेदीसाठी मोठी गर्दी होत असतानाच अवकाळी पावसाच्या इशाऱ्यामुळे नागरिक आणि व्यापाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.
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समुद्र खवळलेला राहणार असून वाऱ्याचा वेग ताशी ५० ते ६० किमीवर जाण्याची शक्यता असल्याने मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.
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दिवाळीची खरेदी किंवा प्रवासाचे नियोजन करताना हवामानाचा ताजा अंदाज तपासूनच बाहेर पडा आणि वादळी वाऱ्यावेळी सुरक्षित ठिकाणी थांबा.
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