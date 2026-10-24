दोन्ही समुद्रांत वादळ! पुढचे ७ दिवस धोक्याचे?

विनयन वाघमारे

नेमकं काय घडतंय समुद्रात?

एकाच वेळी बंगालच्या उपसागरात चक्रीवादळाचे सावट निर्माण झाले आहे, तर दुसरीकडे अरबी समुद्रातही कमी दाबाचे क्षेत्र तीव्र झाले आहे.

Weather

|

Sakal

दुहेरी संकटामुळे हवामान बिघडले!

दोन्ही बाजूंनी बाष्पयुक्त आणि वेगवान वारे जमिनीकडे वाहत असल्यामुळे देशाच्या अनेक भागांत अचानक ढगाळ वातावरण तयार झाले आहे.

Weather

|

Sakal

पुढचे ७ दिवस का आहेत धोक्याचे?

या वादळी प्रणालीची तीव्रता पुढील काही तासांत अधिक वाढणार असून पुढचे ७ दिवस मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाचा हाय अलर्ट देण्यात आला आहे.

Weather

|

Sakal

महाराष्ट्रात कुठे बसणार फटका?

अरबी समुद्रातील हालचालींमुळे कोकण किनारपट्टी, मध्य महाराष्ट्र आणि मराठवाड्यातील काही जिल्ह्यांत विजांच्या कडकडाटासह पावसाची शक्यता आहे.

Weather

|

Sakal

दिवाळीच्या उत्साहावर विरजण?

बाजारपेठांमध्ये दिवाळीच्या खरेदीसाठी मोठी गर्दी होत असतानाच अवकाळी पावसाच्या इशाऱ्यामुळे नागरिक आणि व्यापाऱ्यांची चिंता वाढली आहे.

Weather

|

Sakal

किनारपट्टीवर हाय अलर्ट जारी

समुद्र खवळलेला राहणार असून वाऱ्याचा वेग ताशी ५० ते ६० किमीवर जाण्याची शक्यता असल्याने मच्छीमारांना समुद्रात न जाण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.

Weather

|

Sakal

घराबाहेर पडताना ही काळजी घ्या!

दिवाळीची खरेदी किंवा प्रवासाचे नियोजन करताना हवामानाचा ताजा अंदाज तपासूनच बाहेर पडा आणि वादळी वाऱ्यावेळी सुरक्षित ठिकाणी थांबा.

Weather

|

Sakal

समुद्रात भारताची अण्वस्त्रे सज्ज; पाकिस्तानची उडाली झोप!

Submarine

|

Sakal

इथे क्लिक करा.