फळे खाल्ल्यावर पोटात गॅस होतो का?

Aarti Badade
फळे आरोग्यासाठी उत्तम असली तरी, त्यातील नैसर्गिक साखर (फ्रुक्टोज) आणि फायबरमुळे काहींना गॅस किंवा 'ब्लॉटिंग'चा त्रास होऊ शकतो.
सफरचंद, पेरू, नाशपाती आणि कलिंगड यांसारख्या फळांमध्ये फ्रुक्टोज आणि फायबर जास्त असल्याने ती पचायला जड जाऊ शकतात.
संत्री आणि मोसंबी यांसारख्या लिंबूवर्गीय फळांमधील सायट्रिक ॲसिडमुळे काहींना ॲसिडिटी आणि गॅसची समस्या जाणवते.
काही लोकांचे शरीर फळांमधील नैसर्गिक साखर (फ्रुक्टोज) नीट पचवू शकत नाही, ज्यामुळे आतड्यांमध्ये वायू (Gas) तयार होतो.
फळांमधून अचानक खूप जास्त फायबर शरीरात गेल्यावर पचनसंस्थेवर ताण येतो, परिणामी पोट फुगल्यासारखे वाटते.
जेवणानंतर लगेच फळे खाल्ल्याने पचनक्रिया मंदावते आणि अन्नाचे पचन नीट न झाल्यामुळे गॅस निर्माण होतो.
फळे नेहमी जेवणाआधी १-२ तास किंवा रिकाम्या पोटी खावीत आणि ती व्यवस्थित चावून खाल्ल्यास पचनाचा त्रास कमी होतो.
