नारळ सोलताना शेंडे का ठेवतात?

Apurva Kulkarni
नारळाचा सोलताना त्याच्या देठाच्या बाजूची शेंडे का ठेवली जातात हे तुम्हाला माहिती आहे का? तर जाणून घेऊया
Secret Behind Coconut's Crown
esakal
नारळाचा जो भाग शेंडीमुळे झाकलेला असतो तो अतिशय नाजूकआणि कडक असतो.
Secret Behind Coconut's Crown
esakal
नारळाची शेंडी ठेवल्यास त्याचं उन्हापासून आणि धक्क्यांपासून संरक्षण होतं.
Secret Behind Coconut's Crown
esakal
शेंडीमुळे नारळ हातात घट्ट पकडण्यासाठी मदत होते तसंच तो हातातून निसटून खाली पडत नाही.
Secret Behind Coconut's Crown
esakal
तसंच नारळ फोडताना हाताला लागू नये, शेडीला पकडून तो फोडता यावा यासाठीही नाराळाला शेंडी ठेवली जाते.
Secret Behind Coconut's Crown
esakal
तसंच हिंदू संस्कृतीमध्ये नाराळाला श्रीफळ मानलं जातं. शेंडी हा नारळाच्या शिखराचा भाग असल्यानं नारळ ठेवताना शेंडी वरच्या दिशेनं असावी असा नियम आहे.
Secret Behind Coconut's Crown
esakal
त्यामुळे शक्यतो नारळ सोलताना शेंडी ठेवली जाते.
Secret Behind Coconut's Crown
esakal
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esakal