नारळ सोलताना शेंडे का ठेवतात?

Apurva Kulkarni

नारळ

नारळाचा सोलताना त्याच्या देठाच्या बाजूची शेंडे का ठेवली जातात हे तुम्हाला माहिती आहे का? तर जाणून घेऊया

Secret Behind Coconut's Crown

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नाजूक भाग

नारळाचा जो भाग शेंडीमुळे झाकलेला असतो तो अतिशय नाजूकआणि कडक असतो.

Secret Behind Coconut's Crown

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संरक्षण

नारळाची शेंडी ठेवल्यास त्याचं उन्हापासून आणि धक्क्यांपासून संरक्षण होतं.

Secret Behind Coconut's Crown

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esakal

मदत

शेंडीमुळे नारळ हातात घट्ट पकडण्यासाठी मदत होते तसंच तो हातातून निसटून खाली पडत नाही.

Secret Behind Coconut's Crown

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esakal

हाताला लागू नये

तसंच नारळ फोडताना हाताला लागू नये, शेडीला पकडून तो फोडता यावा यासाठीही नाराळाला शेंडी ठेवली जाते.

Secret Behind Coconut's Crown

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esakal

श्रीफळ

तसंच हिंदू संस्कृतीमध्ये नाराळाला श्रीफळ मानलं जातं. शेंडी हा नारळाच्या शिखराचा भाग असल्यानं नारळ ठेवताना शेंडी वरच्या दिशेनं असावी असा नियम आहे.

Secret Behind Coconut's Crown

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esakal

नारळ

त्यामुळे शक्यतो नारळ सोलताना शेंडी ठेवली जाते.

Secret Behind Coconut's Crown

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esakal

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