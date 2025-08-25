लांब मानेमुळे जिराफांना काय फायदा होतो? जाणून घ्या वैज्ञानिक कारण

सकाळ डिजिटल टीम
लांब मानेमुळे जिराफांना कोणते आणि कसे फायदे होतात तसेच या मागची वैज्ञानिक कारणं काय आहेत जाणून घ्या.
जिराफ मुख्यत्वे आफ्रिकेतील सव्हाना प्रदेशात राहतात. या ठिकाणी जमिनीवर आणि कमी उंचीच्या झाडांवर अनेक शाकाहारी प्राणी (उदा. हरण, झेब्रा) अन्न खातात. लांब मान असल्यामुळे जिराफ उंच झाडांवरील पाने खाऊ शकतात, जिथे इतर प्राण्यांना पोहोचता येत नाही. यामुळे त्यांना अन्नासाठीची स्पर्धा टाळता येते.
जिराफ त्यांच्या लांब मानेमुळे झाडांची पाने खातात. या पानांमध्ये पाण्याचे प्रमाण जास्त असते, ज्यामुळे त्यांना वारंवार पाणी पिण्याची गरज लागत नाही. यामुळे पाण्याच्या कमतरतेमुळे होणाऱ्या त्रासापासून त्यांचे संरक्षण होते.
उंच मान असल्यामुळे जिराफ खूप लांबूनच सिंहासारख्या शिकारी प्राण्यांना पाहू शकतात. यामुळे त्यांना धोक्याची पूर्वसूचना मिळते आणि त्यांना पळून जाण्यासाठी पुरेसा वेळ मिळतो.
मादी जिराफला आकर्षित करण्यासाठी नर जिराफांमध्ये आपापसांत मानेने मारामारी (necking) होते. ज्या नराची मान लांब आणि मजबूत असते, तो या लढाईत जिंकतो. त्यामुळे त्याला मादी जिराफकडून पसंती मिळण्याची शक्यता वाढते.
लांब मान आणि उंच शरीर असल्यामुळे रक्ताभिसरण संस्थेवर ताण येतो. पण जिराफांच्या शरीरात एक विशिष्ट प्रणाली विकसित झाली आहे, ज्यामुळे त्यांच्या मेंदूला पुरेसा रक्तपुरवठा होतो.
लांब मानेमुळे जिराफ त्यांच्या शरीराच्या विविध भागांपर्यंत पोहोचू शकतात, जसे की त्यांना माश्या किंवा इतर किडे हटवण्यासाठी मदत होते.
लांब मानेमुळे जिराफ एकमेकांशी संवाद साधू शकतात आणि त्यांच्यात सामाजिक संबंध निर्माण होतात. प्रजननासाठी हे खूप महत्त्वाचे आहे.
जिराफांच्या मानेतही इतर सस्तन प्राण्यांप्रमाणे सातच मणके (cervical vertebrae) असतात. पण हे मणके खूप लांब आणि मोठे असतात, ज्यामुळे मानेला इतकी लांबी मिळते.