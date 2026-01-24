सोनं-चांदी नेहमी गुलाबी कागदातच का गुंडाळून देतात? जाणून घ्या यामागचं रंजक कारण

सकाळ डिजिटल टीम

गुलाबी कागद

सोनं किंवा चांदी खरेदी केल्यास ते एका गुलाबी कागदात गुंडाळून दिले जाते. या मागे नेमकी काय कारणं आहेत जाणून घ्या.

Jewelry packaging

|

sakal 

ऑक्सिडेशनपासून बचाव

चांदीचा हवेतील सल्फरशी संपर्क आला की ती काळी पडते. हा मऊ गुलाबी कागद हवेचा थेट संपर्क रोखतो, ज्यामुळे चांदीची चमक दीर्घकाळ टिकुन राहण्यास मदत होते.

Jewelry packaging

|

sakal 

ओलावा

वातावरणातील आर्द्रतेमुळे (Moisture) सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची चकाकी मंदावते. हा विशिष्ट टिशू पेपर ओलावा शोषून घेऊन दागिने कोरडे ठेवण्यास मदत करतो.

Jewelry packaging

|

sakal 

ओरखड्यांपासून संरक्षण

सोने हा अत्यंत मऊ धातू आहे. दोन दागिने एकमेकांना घासले गेल्यास त्यावर ओरखडे (Scratches) पडू शकतात. हा मऊ कागद एक 'कुशन' म्हणून काम करतो आणि दागिन्यांचे घर्षणापासून रक्षण करतो.

Jewelry packaging

|

sakal 

ॲसिड-फ्री गुणधर्म

सामान्य वर्तमानपत्राच्या कागदात रसायने आणि ॲसिड असते, ज्यामुळे धातूवर डाग पडू शकतात. हा गुलाबी कागद रसायने मुक्त (Chemically Neutral) असल्याने दागिन्यांसाठी सुरक्षित मानला जातो.

Jewelry packaging

|

sakal 

डाग

दागिन्यांवर हाताचे ठसे किंवा घाम लागल्यास त्यावर काळे डाग पडण्याची शक्यता असते. कागदामुळे हाताचा थेट स्पर्श टाळला जातो.

Jewelry packaging

|

sakal 

वजनाची अचूकता

हा कागद वजनाला अत्यंत हलका असतो. त्यामुळे दागिने जोखताना किंवा ग्राहकाला देताना वजनात कोणताही मोठा फरक पडत नाही.

Jewelry packaging

|

sakal 

गुलाबी रंगाचे मानसशास्त्र

गुलाबी रंग हा सौम्यता आणि आकर्षणाचे प्रतीक आहे. सोन्याच्या पिवळ्या आणि चांदीच्या पांढऱ्या रंगावर गुलाबी रंगाची पार्श्वभूमी अधिक उठावदार दिसते, ज्यामुळे दागिना अधिक मोहक वाटतो.

Jewelry packaging

|

sakal 

परंपरा

वर्षानुवर्षे सराफ व्यावसायिक ही पद्धत वापरत आहेत. ग्राहकाला कागदात व्यवस्थित गुंडाळून दागिना देणे हे व्यावसायिक शिस्तीचे आणि आदराचे प्रतीक मानले जाते.

Jewelry packaging

|

sakal 

अंतराळात शून्य गुरुत्वाकर्षणात Fart केल्यास काय होईल?

what happens if you fart in zero gravity

|

esakal

येथे क्लिक करा