सोनं-चांदी नेहमी गुलाबी कागदातच का गुंडाळून देतात? जाणून घ्या यामागचं रंजक कारण

सकाळ डिजिटल टीम
सोनं किंवा चांदी खरेदी केल्यास ते एका गुलाबी कागदात गुंडाळून दिले जाते. या मागे नेमकी काय कारणं आहेत जाणून घ्या.
Jewelry packaging
sakal
चांदीचा हवेतील सल्फरशी संपर्क आला की ती काळी पडते. हा मऊ गुलाबी कागद हवेचा थेट संपर्क रोखतो, ज्यामुळे चांदीची चमक दीर्घकाळ टिकुन राहण्यास मदत होते.
Jewelry packaging
sakal
वातावरणातील आर्द्रतेमुळे (Moisture) सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांची चकाकी मंदावते. हा विशिष्ट टिशू पेपर ओलावा शोषून घेऊन दागिने कोरडे ठेवण्यास मदत करतो.
Jewelry packaging
sakal
सोने हा अत्यंत मऊ धातू आहे. दोन दागिने एकमेकांना घासले गेल्यास त्यावर ओरखडे (Scratches) पडू शकतात. हा मऊ कागद एक 'कुशन' म्हणून काम करतो आणि दागिन्यांचे घर्षणापासून रक्षण करतो.
Jewelry packaging
sakal
सामान्य वर्तमानपत्राच्या कागदात रसायने आणि ॲसिड असते, ज्यामुळे धातूवर डाग पडू शकतात. हा गुलाबी कागद रसायने मुक्त (Chemically Neutral) असल्याने दागिन्यांसाठी सुरक्षित मानला जातो.
Jewelry packaging
sakal
दागिन्यांवर हाताचे ठसे किंवा घाम लागल्यास त्यावर काळे डाग पडण्याची शक्यता असते. कागदामुळे हाताचा थेट स्पर्श टाळला जातो.
Jewelry packaging
sakal
हा कागद वजनाला अत्यंत हलका असतो. त्यामुळे दागिने जोखताना किंवा ग्राहकाला देताना वजनात कोणताही मोठा फरक पडत नाही.
Jewelry packaging
sakal
गुलाबी रंग हा सौम्यता आणि आकर्षणाचे प्रतीक आहे. सोन्याच्या पिवळ्या आणि चांदीच्या पांढऱ्या रंगावर गुलाबी रंगाची पार्श्वभूमी अधिक उठावदार दिसते, ज्यामुळे दागिना अधिक मोहक वाटतो.
Jewelry packaging
sakal
वर्षानुवर्षे सराफ व्यावसायिक ही पद्धत वापरत आहेत. ग्राहकाला कागदात व्यवस्थित गुंडाळून दागिना देणे हे व्यावसायिक शिस्तीचे आणि आदराचे प्रतीक मानले जाते.
Jewelry packaging
sakal
what happens if you fart in zero gravity
esakal