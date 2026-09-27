‘हे’ ठिकाण वेलचीसाठी नाही, तर वेलचीच्या सुगंधासाठी आहे प्रसिद्ध!

Anushka Tapshalkar

‘वेलचीची भूमी’

कर्नाटकातील हावेरी हे ठिकाण ‘यालक्की कंपिना नाडू’ या नावाने ओळखले जाते. याचा अर्थ ‘वेलचीच्या सुगंधाची भूमी’ असा होतो

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Sakal

‘यालक्की कंपिना नाडू’चा अर्थ काय?

कन्नड भाषेतील ‘यालक्की’ म्हणजे वेलची, तर ‘कंपु’ म्हणजे सुगंध. वेलचीशी असलेल्या जुन्या संबंधामुळे हावेरीला हे नाव मिळाले.

Cardamom

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Sakal

हावेरीचा वेलचीशी संबंध कसा जोडला?

हावेरीमध्ये पारंपरिक वेलचीच्या माळा तयार करण्याची परंपरा आहे. यामुळे या मसाल्याची हावेरीशी असलेली ओळख अधिक घट्ट झाली.

Cardamom

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Sakal

उत्पादन?

नाही. ‘वेलचीची भूमी’ म्हणून ओळख असली तरी हावेरी हे मोठ्या प्रमाणावर वेलची पिकवणारे क्षेत्र नाही. या नावामागे शेतीपेक्षा स्थानिक परंपरा आणि सांस्कृतिक संबंध महत्त्वाचे आहेत.

Cardamom

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Sakal

भारतात वेलची कुठे पिकते?

भारतात वेलचीचे प्रमुख उत्पादन पश्चिम घाट परिसरात होते. केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडूतील काही भाग यासाठी प्रसिद्ध आहेत.

Cardamom

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Sakal

कर्नाटकातील भाग प्रसिद्ध

कर्नाटकात कोडगू, चिक्कमगळूर आणि शिवमोग्गा या भागांमध्ये वेलचीची लागवड केली जाते. थंड हवामान आणि मुबलक पाऊस या पिकासाठी पोषक ठरतो.

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चहापासून बिर्याणीपर्यंत वेलचीचा वापर!

वेलची भारतीय स्वयंपाकघरातील महत्त्वाचा मसाला आहे. चहा, खीर, हलवा, पुलाव, बिर्याणी आणि विविध मिठाई यांना तिचा खास सुगंध आणि चव मिळते.

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रोज रात्री झोपण्याआधी १ वेलची चघळण्याचे ‘हे’ फायदे तुम्हाला माहीत आहेत का?

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