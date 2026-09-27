‘हे’ ठिकाण वेलचीसाठी नाही, तर वेलचीच्या सुगंधासाठी आहे प्रसिद्ध!

Anushka Tapshalkar
कर्नाटकातील हावेरी हे ठिकाण ‘यालक्की कंपिना नाडू’ या नावाने ओळखले जाते. याचा अर्थ ‘वेलचीच्या सुगंधाची भूमी’ असा होतो
Cardamom
Sakal
कन्नड भाषेतील ‘यालक्की’ म्हणजे वेलची, तर ‘कंपु’ म्हणजे सुगंध. वेलचीशी असलेल्या जुन्या संबंधामुळे हावेरीला हे नाव मिळाले.
Cardamom
Sakal
हावेरीमध्ये पारंपरिक वेलचीच्या माळा तयार करण्याची परंपरा आहे. यामुळे या मसाल्याची हावेरीशी असलेली ओळख अधिक घट्ट झाली.
Cardamom
Sakal
नाही. ‘वेलचीची भूमी’ म्हणून ओळख असली तरी हावेरी हे मोठ्या प्रमाणावर वेलची पिकवणारे क्षेत्र नाही. या नावामागे शेतीपेक्षा स्थानिक परंपरा आणि सांस्कृतिक संबंध महत्त्वाचे आहेत.
Cardamom
Sakal
भारतात वेलचीचे प्रमुख उत्पादन पश्चिम घाट परिसरात होते. केरळ, कर्नाटक आणि तामिळनाडूतील काही भाग यासाठी प्रसिद्ध आहेत.
Cardamom
Sakal
कर्नाटकात कोडगू, चिक्कमगळूर आणि शिवमोग्गा या भागांमध्ये वेलचीची लागवड केली जाते. थंड हवामान आणि मुबलक पाऊस या पिकासाठी पोषक ठरतो.
cardamom
sakal
वेलची भारतीय स्वयंपाकघरातील महत्त्वाचा मसाला आहे. चहा, खीर, हलवा, पुलाव, बिर्याणी आणि विविध मिठाई यांना तिचा खास सुगंध आणि चव मिळते.
cardamom
sakal
Cardamom
sakal