दगड क्षणात बुडतो, पण हजारो टनाचं जहाज पाण्यावर कसं तरंगतं?

Sandip Kapde
दगड पाण्यात बुडतो पण हजारो टन वजनाचं जहाज पाण्यावर तरंगत राहतं, हे अनेकांना नेहमीच आश्चर्य वाटतं.
Why Heavy Ships Float While Stones Sink
esakal
जहाज न बुडण्यामागचं मुख्य कारण आर्किमिडीजचा सिद्धांत (Archimedes’ Principle) आणि त्याची खास रचना आहे.
Why Heavy Ships Float While Stones Sink
esakal
आर्किमिडीजच्या सिद्धांतानुसार (Archimedes’ Principle) द्रवात ठेवलेल्या वस्तूवर वरच्या दिशेने उत्प्लावन बल (Buoyant Force) कार्य करतं.
Why Heavy Ships Float While Stones Sink
esakal
उत्प्लावन बल (Buoyant Force) हे त्या वस्तूने विस्थापित केलेल्या पाण्याच्या वजनाइतकंच असतं.
Why Heavy Ships Float While Stones Sink
esakal
वस्तूचं वजन आणि विस्थापित पाण्याचं वजन (Displaced Water Weight) समान असेल तर ती वस्तू बुडत नाही.e
Why Heavy Ships Float While Stones Sink
esakal
जहाजं आकाराने मोठी असली तरी ती आतून खोखळी (Hollow) बनवलेली असतात.
Why Heavy Ships Float While Stones Sink
esakal
जहाज पाण्यात सोडल्यावर ते आपल्या वजनाइतकं पाणी विस्थापित (Displacement) करतं.
Why Heavy Ships Float While Stones Sink
esakal
विस्थापित झालेलं पाणी जहाजाला खालून आधार देतं आणि त्यामुळे ते तरंगत राहतं.
Why Heavy Ships Float While Stones Sink
esakal
जहाजाचं सरासरी घनत्व (Average Density) पाण्यापेक्षा कमी ठेवलं जातं म्हणून ते बुडत नाही.
Why Heavy Ships Float While Stones Sink
esakal
जहाजाचा पुढचा भाग टोकधार आणि पट्टा आकाराचा (Streamlined Shape) असल्यामुळे पाण्याचा प्रतिकार कमी होतो.
Why Heavy Ships Float While Stones Sink
esakal
जहाजाच्या आत हवेने भरलेले अनेक डबे (Compartments) असल्याने एकूण घनत्व कमी राहतं.
Why Heavy Ships Float While Stones Sink
esakal
जहाजात छिद्र पडून पाणी शिरलं किंवा क्षमतेपेक्षा जास्त वजन चढवलं तर जहाज बुडू शकतं.
Why Heavy Ships Float While Stones Sink
esakal
Pune’s Mula-Mutha Riverfront Transforms as 90% Development Work Nears Completion
esakal