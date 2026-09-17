रात्री रेल्वे रुळांजवळ 'हा' छोटा दिवा का लावला जातो? ९९% लोकांना माहीत नाही

Mansi Khambe
रात्रीच्या वेळेत रेल्वे स्टेशनवर किंवा प्लॅटफॉर्मजवळ रुळांच्या बाजूला किंवा जिथे रूळ एकत्र येतात किंवा वेगळे होतात त्या ठिकाणी अनेक दिवे दिसतात. पण हे दिवे कशासाठी असतात?
Railway Track Lights
ESakal
खरं तर, स्टेशन आणि यार्डमध्ये अनेकदा एकमेकांना जोडलेले अनेक रूळ असतात. येथे ट्रेनचे डबे वेगळे केले जातात, जोडले जातात आणि गाड्या एका रुळावरून दुसऱ्या रुळावर हस्तांतरित केल्या जातात.
Railway Track Lights
ESakal
त्यामुळे, लोको पायलट आणि रेल्वे कर्मचाऱ्यांना रुळांची स्थिती आणि सुरक्षित मर्यादांची माहिती असणे आवश्यक असते. विविध इंडिकेटर आणि दिवे या कामात मदत करतात.
Railway Track Lights
ESakal
रेल्वे रुळावर एक विशेष खूण असते, जिला फाउलिंग मार्क म्हणतात. फाउलिंग मार्क्स हे दर्शविण्यास मदत करतात की ट्रेन कुठे उभी केली जाऊ शकते आणि कोणत्या मर्यादेपलीकडे तिने जाऊ नये.
Railway Track Lights
ESakal
रात्री स्टेशन यार्डमधील अनेक भाग अंधारलेले असतात आणि शंटिंगच्या वेळी इंजिने हळू चालतात. अशा वेळी, रेल्वे कर्मचाऱ्यांसाठी एक दृश्यमान सूचक खूप उपयुक्त ठरतो.
Railway Track Lights
ESakal
रेल्वेकडे पॉइंट इंडिकेटर आणि इतर शंटिंग/सिग्नलिंग इंडिकेटर देखील असतात, ज्यांचे दिवे वेगवेगळ्या परिस्थितीत ट्रॅक किंवा पॉइंटची स्थिती दर्शवू शकतात.
Railway Track Lights
ESakal
रेल्वेमध्ये जिथे ट्रॅक दोन दिशांमध्ये विभागला जातो तिथे पॉइंट्स बसवलेले असतात. त्यांचा उपयोग गाड्यांना एका लाईनवरून दुसऱ्या लाईनवर निर्देशित करण्यासाठी केला जातो.
Railway Track Lights
ESakal
शंटिंग
शंटिंगमध्ये यार्ड किंवा स्टेशनच्या आत गाडीचे इंजिन किंवा डबे एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी हलवले जातात. यावेळी हे दिवे आणि इंडिकेटर्स विशेषतः महत्त्वाचे असतात.
तथापि, असे लहान सिग्नल गाड्यांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी अत्यंत महत्त्वाचे असतात. विशेषतः ज्या ठिकाणी अनेक ट्रॅक जोडले जातात, गाड्या दिशा बदलतात किंवा डब्यांची शंटिंग केली जाते.
Railway Track Lights
ESakal
PM Narendra Modi Networth
ESakal