हॉटेल रूममध्ये घड्याळ का नसते?

Shubham Banubakode
हॉटेलमध्ये आल्यावर लोकांना रोजच्या धावपळीतून थोडा आराम हवा असतो. समोर घड्याळ नसेल, तर सतत वेळ पाहण्याची सवय कमी होऊ शकते.
why hotels don't have clocks,
esakal
आज जवळपास प्रत्येकाकडे स्मार्टफोन असतो. वेळ पाहणं, अलार्म लावणं किंवा सकाळी उठण्यासाठी रिमाइंडर ठेवणं मोबाईलवरच शक्य असल्याने वेगळ्या घड्याळाची गरज नसते.
why hotels don't have clocks,
esakal
हॉटेलमध्ये अनेक खोल्या असतात. प्रत्येक खोलीतील घड्याळाची बॅटरी बदलणं, वेळ जुळवणं आणि बिघाड झाल्यास दुरुस्ती करणं, यासाठी अतिरिक्त मेहनत आणि खर्च होऊ शकतं.
why hotels don't have clocks,
esakal
एखादा पाहुणा अलार्म बंद करायला विसरला, तर पुढच्या पाहुण्याच्या खोलीत अचानक आवाज होऊ शकतो. अशा त्रासापासून वाचण्यासाठी काही हॉटेल्स घड्याळ ठेवत नाहीत.
why hotels don't have clocks,
esakal
काही लोकांना शांत वातावरणात झोपायला आवडतं. अशावेळी घड्याळाची सतत होणारी टिक-टिकही त्रासदायक ठरू शकते. त्यामुळे खोलीत शांतता राखण्याला प्राधान्य दिलं जातं.
why hotels don't have clocks,
esakal
आजकाल अनेक हॉटेल्स खोल्यांची सजावट साधी, आकर्षक आणि आधुनिक ठेवतात. त्यामुळे भिंतीवर किंवा टेबलावर अतिरिक्त वस्तू ठेवण्याऐवजी गरजेच्या वस्तूंनाच जागा दिली जाते.
why hotels don't have clocks,
esakal
सर्वच हॉटेल्समध्ये घड्याळ नसतं असं नाही. काही ठिकाणी टेबल क्लॉक किंवा डिजिटल घड्याळ दिलं जातं. कोणत्या सुविधा द्यायच्या, हे हॉटेलच्या व्यवस्थापनावर ठरतं.
why hotels don't have clocks,
esakal
हॉटेलमध्ये घड्याळ न ठेवण्यामागे मोबाईलचा वापर, देखभाल, खोलीची सजावट अशी वेगवेगळी कारणं असू शकतात. त्यामुळे यामागे एकच ठरावीक कारण आहे, असं म्हणता येणार नाही.
why hotels don't have clocks,
esakal
Balapur Fort
esakal