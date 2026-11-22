Apurva Kulkarni
अनेक हॉटेल्समध्ये १२ नंतर थेट १४ नंबरची रूम दिलेली दिसते.
WHY HOTELS SKIP ROOM 13
esakal
अनेक पाश्चात्त्य देशांमध्ये १३ हा आकडा अशुभ मानला जातो.
WHY HOTELS SKIP ROOM 13
esakal
ही केवळ चूक नसून त्यामागे अनेक वर्षांपासून चालत आलेली अंधश्रद्धा आणि काही समजुती सुद्धा आहे.
WHY HOTELS SKIP ROOM 13
esakal
काही पाश्चात्त्य समजुतीनुसार १३ नंबर असलेल्यांचा मृत्यू होतो.
WHY HOTELS SKIP ROOM 13
ESAKAL
१३ या आकड्याची तीव्र भीती असण्याला 'ट्रिस्काइडेकाफोबिया' म्हणतात.
WHY HOTELS SKIP ROOM 13
ESAKAL
काही हॉटेल्स ग्राहकांच्या श्रद्धांचा विचार करून १३ नंबरची रूम टाळतात.
WHY HOTELS SKIP ROOM 13
ESAKAL
काही इमारतींमध्ये १३ वा मजला दाखवण्याऐवजी थेट १४ वा मजला दाखवला जातो.
WHY HOTELS SKIP ROOM 13
ESAKAL
WHY ARE AIRPLANE WINDOW SHADES OPEN
esakal