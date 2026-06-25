डोक्यावरच दाट केस का? लाखो वर्षांच्या उत्क्रांतीत दडलेलं रहस्य उलगडलं

Sandeep Shirguppe

डोक्यावरच का केस?

डोक्यावर दाट केस, पण शरीरावर नाहीत; यामागे लाखो वर्षांची उत्क्रांती आहे!

Why Humans Have Hair on Their Head

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उष्ण वातावरणात टिकण्यासाठी

आफ्रिकेतील उष्ण वातावरणात टिकून राहण्यासाठी मानवाच्या शरीरात मोठे बदल झाले.

Why Humans Have Hair on Their Head

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esakal

शरीर थंड ठेवणे

शिकार आणि धावपळीदरम्यान शरीर थंड ठेवणे ही मानवाची सर्वात मोठी गरज होती.

Why Humans Have Hair on Their Head

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esakal

उष्णता बाहेर पडण्यासाठी

उष्णता बाहेर पडावी म्हणून शरीरावरील दाट फर हळूहळू कमी होत गेला.

Why Humans Have Hair on Their Head

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esakal

शरिराचे तापमान नियंत्रण

कमी केस आणि अधिक घामग्रंथींमुळे शरीराचे तापमान नियंत्रण सोपे झाले.

Why Humans Have Hair on Their Head

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esakal

सूर्यकिरणांपासून संरक्षण

डोक्यावरचे केस सूर्याच्या तीव्र किरणांपासून मेंदूचे संरक्षण करतात.

Why Humans Have Hair on Their Head

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esakal

दाढी मिशा आकर्षणासाठी

दाढी-मिशांचा विकास हा संरक्षणासाठी नव्हे तर ओळख आणि आकर्षणासाठी झाला.

Why Humans Have Hair on Their Head

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esakal

निसर्गाची रचना

शरीरावरील कमी केस आणि डोक्यावरील दाट केस हे निसर्गाच्या अद्भुत नियोजनाचे उदाहरण आहे.

Why Humans Have Hair on Their Head

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esakal

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