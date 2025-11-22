IND vs SA, 2nd Test: १४८ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच लंच ब्रेकपूर्वीच टी ब्रेक का घेतला?

भारत वि. दक्षिण आफ्रिका

भारत आणि दक्षिण आफ्रिका संघात दुसरा कसोटी सामना गुवाहाटीमध्ये शनिवारी (२२ नोव्हेंबर) सकाळी ९ वाजता सुरू झाला.

गुवाहाटील पहिल्यांदाच कसोटी

गुवाहाटीमधील बरसापारा क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणारा हा पहिलाच कसोटी सामना आहे.

ब्रेकच्या वेळेत बदल

दरम्यान, हा सामना दिवसाच खेळला जात आहे, पण तरीही या सामन्यात आधी टी ब्रेक म्हणजेच छोटा ब्रेक घेण्यात आला आणि मग लंच ब्रेक (मोठा ब्रेक) घेण्यात आला.

यापूर्वी केवळ दिवस-रात्र कसोटीतच बदल

यापूर्वी, केवळ दिवस-रात्र कसोटी सामना असेल, तरच आधी टी ब्रेक आणि मग लंच ब्रेक घेतला गेला होता.

ऐतिहासिक कसोटी

पण गुवाहाटी कसोटी ऐतिहासिक ठरली, कारण १४८ वर्षांच्या कसोटी इतिहासात पहिल्यांदाच दिवसा खेळल्या जाणाऱ्या कसोटीत आधी टी ब्रेक आणि मग लंच ब्रेक झाला.

कारण...

यामागील कारण म्हणजे भारताच्या ईशान्य भागात थंडीच्या दिवसात साधारण लवकर सुर्योदय आणि सुर्यास्त होतो.

ब्रेकच्या वेळा

त्यामुळे सामनाही सकाळी ९ वाजताच सुरू झाला होता, तसेच टी ब्रेक सकाळी ११ ते ११.२० वाजता दरम्यान झाला, तर लंच ब्रेक दुपारी १.२० ते २ वाजता दरम्यान झाला.

