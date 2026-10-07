भारतीय क्रिकेटपटूंच्या पाठीवर दिसणारा 'तो' छोटा काळा बॉक्स नेमका कशासाठी असतो?

सकाळ डिजिटल टीम
भारतीय क्रिकेटपटू सामन्यादरम्यान आणि सरावादरम्यान पाठीवर एक खास जॅकेट घालतात, ज्यामध्ये एक अत्याधुनिक जीपीएस परफॉर्मन्स ट्रॅकिंग पॉड (जीपीएस ट्रॅकिंग डिव्हाइस) बसवलेला असतो.
Why Do Indian Cricketers Wear Black Vests?
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STATSports किंवा कॅटापल्ट (Catapult) सारख्या जागतिक ब्रँड्सकडून ही उच्च तंत्रज्ञानाची गॅजेट्स तयार केली जातात, जी क्रिकेटपटूंच्या शारीरिक हालचालींवर बारीक नजर ठेवतात.
Why Do Indian Cricketers Wear Black Vests?
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खेळाडूंच्या पाठीवर पाठीच्या कण्याच्या वर, म्हणजेच दोन्ही खांद्यांच्या नेमक्या मध्ये एका विशेष डिझाईन केलेल्या घट्ट बेसलायर वेस्टच्या (जॅकेट) खिशात हे गॅजेट बसवले जाते.
Why Do Indian Cricketers Wear Black Vests?
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हे छोटे इलेक्ट्रॉनिक पॉड खेळाडूंच्या मैदानातील धावण्याचा वेग, एकूण अंतर, वेगातील बदल, हृदयाचे ठोके आणि शरीरावर येणारा ताण यांसारखे शेकडो महत्त्वाचे मेट्रिक्स रिअल-टाइममध्ये रेकॉर्ड करते.
Why Do Indian Cricketers Wear Black Vests?
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वेगवान गोलंदाजांची धावण्याची गती आणि फलंदाजांच्या दोन धावा मधील वेगाचे मोजमाप करून, सांधे किंवा स्नायूंवर येणारा अतिताण ओळखण्यास आणि तो टाळण्यास हे गॅजेट मदत करते.
Why Do Indian Cricketers Wear Black Vests?
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सामन्यांच्या लांब आणि व्यस्त वेळापत्रकादरम्यान खेळाडूंचा शारीरिक ताण व्यवस्थित व्यवस्थापित करण्यासाठी, तसेच दुखापती टाळण्यासाठी प्रशिक्षक या गोळा केलेल्या डेटाचा वापर करतात.
Why Do Indian Cricketers Wear Black Vests?
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या गॅजेटमधून मिळणाऱ्या अचूक माहितीच्या आधारे खेळाडूंसाठी शास्त्रीय फिटनेस कार्यक्रम तयार केले जातात आणि दुखापतीनंतर खेळाडूला पुन्हा खेळण्यासाठी तयार करताना रिहॅबिलिटेशन प्रोटोकॉल ठरवले जातात.
Why Do Indian Cricketers Wear Black Vests?
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