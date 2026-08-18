black doll hanging on house wall : घराच्या भिंतीवर काळी बाहुली का लावतात?

Sandeep Shirguppe

नजर लागू नये म्हणून

काळी बाहुली नजरदोषापासून संरक्षण करते, असा समज आहे.

black doll hanging on house wall

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esakal

वाईट शक्ती दूर ठेवण्यासाठी

नकारात्मक शक्ती घरात येऊ नयेत, अशी लोकांची धारणा आहे.

black doll hanging on house wall

|

esakal

लक्ष दुसरीकडे वळवण्यासाठी

घरातील व्यक्तींऐवजी नजर बाहुलीकडे जावी, अशी समजूत आहे.

black doll hanging on house wall

|

esakal

जुन्या काळापासूनची प्रथा

गावाकडील भागांत ही परंपरा अनेक वर्षांपासून पाहायला मिळते.

black doll hanging on house wall

|

esakal

घराच्या मुख्य दरवाजाजवळ

अनेकजण काळी बाहुली प्रवेशद्वाराजवळ लावतात.

black doll hanging on house wall

|

esakal

दुकानांवरही दिसते

व्यवसायाच्या ठिकाणीही नजरदोष टाळण्यासाठी ती लावली जाते.

black doll hanging on house wall

|

esakal

नवीन घरासाठीही वापर

नवीन घर बांधल्यानंतर काळी बाहुली लावण्याची प्रथा काही ठिकाणी आहे.

black doll hanging on house wall

|

esakal

ही श्रद्धा आहे

काळी बाहुली नजर काढते, याला वैज्ञानिक पुरावा नाही.

black doll hanging on house wall

|

esakal

परंपरा म्हणून पालन

आजही अनेकजण श्रद्धा आणि परंपरेचा भाग म्हणून ती लावतात.

black doll hanging on house wall

|

esakal

Cat Crossing Path Superstition

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esakal

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