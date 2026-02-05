बलुचिस्तानला पाकिस्तानचं "हैदराबाद" का म्हणतात? ते पाकचं डोकेदुखी कसं बनलं?

बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मी

बलुचिस्तान हा पाकिस्तानसाठी एक मोठी डोकेदुखी बनला आहे. त्याचे कारण म्हणजे बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीचे पाकिस्तानवर होणारे हल्ले.

पाकिस्तानी सैन्य

बलुचिस्तानमध्ये बंडखोरांनी केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यांनंतर पाकिस्तानी सैन्याने बलुचिस्तानवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू केली आहे.

बलुचिस्तान

पण तुम्हाला माहिती आहे का की बलुचिस्तानमध्ये बंड भडकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही? बलुचिस्तानच्या डीएनएमध्ये अजूनही स्वतंत्र राष्ट्राचे अनुवांशिक गुण आहेत. जे भारत-पाकिस्तान फाळणीपूर्वीपासूनच स्पष्ट होते.

हैदराबाद

बलुचिस्तानला एकेकाळी पाकिस्तानचे हैदराबाद म्हटले जात होते हे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. १९४७-१९४८ च्या फाळणीदरम्यान जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान वेगळे देश बनले.

भारत किंवा पाकिस्तान

तेव्हा अनेक संस्थानांनी भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. या संस्थानांच्या दोन प्रमुख उदाहरणांची तुलना अनेकदा केली जाते.

निजामाचे राज्य

भारताचे हैदराबाद राज्य (निजामाचे राज्य) आणि पाकिस्तानचे बलुचिस्तान राज्य (विशेषतः कलाटचे खानते किंवा कलाट राज्य). या कारणास्तव, बलुचिस्तानला "पाकिस्तानचे हैदराबाद" असे संबोधले जात असे

इतिहासकार

हे टोपणनाव प्रामुख्याने बलुच फुटीरतावादी, इतिहासकार आणि काही आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक दोन्ही घटनांमधील साम्य अधोरेखित करण्यासाठी वापरतात.

कलाटचे खान मीर अहमद यार खान

११ ऑगस्ट १९४७ रोजी कलाटचे खान मीर अहमद यार खान यांनी स्वातंत्र्याची घोषणा केली. त्यांनी पाकिस्तानात सामील होण्यास स्पष्ट नकार दिला.

मोहम्मद अली जिना

पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिना यांनी काही काळ कलाटचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम केले. सुरुवातीला कलाटच्या स्वातंत्र्याला मान्यता दिली.

निजाम उस्मान अली खान

कलाट हा एक मोठा प्रदेश होता ज्यामध्ये सध्याचा बलुचिस्तान प्रांत समाविष्ट होता. १९४७ मध्ये निजाम उस्मान अली खान यांनीही भारतात सामील होण्यास नकार दिला आणि स्वतंत्र राहण्याचा आग्रह धरला.

आक्रमण

दोन्ही संस्थाने मुस्लिम शासकांच्या अधीन होती. परंतु दोघांनाही भारत आणि पाकिस्तान या मोठ्या देशांमध्ये विलीन व्हायचे नव्हते. वाटाघाटीच्या प्रयत्नांनंतरही मार्च १९४८ मध्ये पाकिस्तानी सैन्याने कलाटवर आक्रमण केले.

स्वाक्षरी

२७ मार्च १९४८ रोजी खान यांना प्रवेशपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले गेले. बलुच नेत्यांनी दावा केला की हा जबरदस्तीने केलेला ताबा होता आणि बंडखोरी उफाळून आली, जसे की नवाब नौरोज खान यांचे बंड.

पोलो

१३ सप्टेंबर १९४८ रोजी भारताने ऑपरेशन पोलो सुरू केले आणि हैदराबादचा ताबा घेतला. दबावाखाली निजामाने विलिनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली.

बलुच

दोन्ही प्रकरणांमध्ये, करारापेक्षा लष्करी शक्ती निर्णायक होती. ही तुलना प्रामुख्याने बलुच राष्ट्रवादी आणि इतिहासकारांच्या कामांमध्ये आढळते.

