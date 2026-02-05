बलुचिस्तानला पाकिस्तानचं "हैदराबाद" का म्हणतात? ते पाकचं डोकेदुखी कसं बनलं?

Mansi Khambe
बलुचिस्तान हा पाकिस्तानसाठी एक मोठी डोकेदुखी बनला आहे. त्याचे कारण म्हणजे बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीचे पाकिस्तानवर होणारे हल्ले.
Balochistan called Pakistan Hyderabad
ESakal
बलुचिस्तानमध्ये बंडखोरांनी केलेल्या प्राणघातक हल्ल्यांनंतर पाकिस्तानी सैन्याने बलुचिस्तानवर मोठ्या प्रमाणात कारवाई सुरू केली आहे.
Balochistan called Pakistan Hyderabad
Esakal
पण तुम्हाला माहिती आहे का की बलुचिस्तानमध्ये बंड भडकण्याची ही पहिलीच वेळ नाही? बलुचिस्तानच्या डीएनएमध्ये अजूनही स्वतंत्र राष्ट्राचे अनुवांशिक गुण आहेत. जे भारत-पाकिस्तान फाळणीपूर्वीपासूनच स्पष्ट होते.
Balochistan called Pakistan Hyderabad
ESakal
बलुचिस्तानला एकेकाळी पाकिस्तानचे हैदराबाद म्हटले जात होते हे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल. १९४७-१९४८ च्या फाळणीदरम्यान जेव्हा भारत आणि पाकिस्तान वेगळे देश बनले.
Balochistan called Pakistan Hyderabad
ESakal
तेव्हा अनेक संस्थानांनी भारत किंवा पाकिस्तानमध्ये सामील होण्याचा निर्णय घेतला. या संस्थानांच्या दोन प्रमुख उदाहरणांची तुलना अनेकदा केली जाते.
Balochistan called Pakistan Hyderabad
ESakal
भारताचे हैदराबाद राज्य (निजामाचे राज्य) आणि पाकिस्तानचे बलुचिस्तान राज्य (विशेषतः कलाटचे खानते किंवा कलाट राज्य). या कारणास्तव, बलुचिस्तानला "पाकिस्तानचे हैदराबाद" असे संबोधले जात असे
Balochistan called Pakistan Hyderabad
ESakal
हे टोपणनाव प्रामुख्याने बलुच फुटीरतावादी, इतिहासकार आणि काही आंतरराष्ट्रीय विश्लेषक दोन्ही घटनांमधील साम्य अधोरेखित करण्यासाठी वापरतात.
Balochistan called Pakistan Hyderabad
ESakal
११ ऑगस्ट १९४७ रोजी कलाटचे खान मीर अहमद यार खान यांनी स्वातंत्र्याची घोषणा केली. त्यांनी पाकिस्तानात सामील होण्यास स्पष्ट नकार दिला.
Balochistan called Pakistan Hyderabad
ESakal
पाकिस्तानचे संस्थापक मोहम्मद अली जिना यांनी काही काळ कलाटचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम केले. सुरुवातीला कलाटच्या स्वातंत्र्याला मान्यता दिली.
Balochistan called Pakistan Hyderabad
ESakal
कलाट हा एक मोठा प्रदेश होता ज्यामध्ये सध्याचा बलुचिस्तान प्रांत समाविष्ट होता. १९४७ मध्ये निजाम उस्मान अली खान यांनीही भारतात सामील होण्यास नकार दिला आणि स्वतंत्र राहण्याचा आग्रह धरला.
Balochistan called Pakistan Hyderabad
ESakal
दोन्ही संस्थाने मुस्लिम शासकांच्या अधीन होती. परंतु दोघांनाही भारत आणि पाकिस्तान या मोठ्या देशांमध्ये विलीन व्हायचे नव्हते. वाटाघाटीच्या प्रयत्नांनंतरही मार्च १९४८ मध्ये पाकिस्तानी सैन्याने कलाटवर आक्रमण केले.
Balochistan called Pakistan Hyderabad
ESakal
२७ मार्च १९४८ रोजी खान यांना प्रवेशपत्रावर स्वाक्षरी करण्यास भाग पाडले गेले. बलुच नेत्यांनी दावा केला की हा जबरदस्तीने केलेला ताबा होता आणि बंडखोरी उफाळून आली, जसे की नवाब नौरोज खान यांचे बंड.
Balochistan called Pakistan Hyderabad
Esakal
१३ सप्टेंबर १९४८ रोजी भारताने ऑपरेशन पोलो सुरू केले आणि हैदराबादचा ताबा घेतला. दबावाखाली निजामाने विलिनीकरणाच्या करारावर स्वाक्षरी केली.
Balochistan called Pakistan Hyderabad
ESakal
दोन्ही प्रकरणांमध्ये, करारापेक्षा लष्करी शक्ती निर्णायक होती. ही तुलना प्रामुख्याने बलुच राष्ट्रवादी आणि इतिहासकारांच्या कामांमध्ये आढळते.
Balochistan called Pakistan Hyderabad
ESakal
Bhindi Bazaar history
ESakal