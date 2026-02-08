सकाळीच बीपी का वाढतो? तज्ज्ञांनी सांगितलेली धक्कादायक कारणे

Aarti Badade
अनेक लोकांना सकाळी उठल्याबरोबर उच्च रक्तदाबाचा त्रास जाणवतो. हा त्रास हृदयविकाराला निमंत्रण देऊ शकतो, त्यामुळे वेळीच सावध होणे गरजेचे आहे.
Morning high blood pressure
Sakal
सकाळी शरीरातील स्ट्रेस हार्मोन्स वाढणे, अपुरी झोप, आहारात मिठाचा अतिवापर आणि झोपेतून अचानक उठणे ही याची प्रमुख कारणे आहेत.
Morning high blood pressure
Sakal
झोपेतून उठल्यावर लगेच बेडवरून उडी मारू नका. आधी कुशीवर वळा, मग सावकाश उठा आणि थोड्या वेळाने उभे राहा; यामुळे बीपी वेगाने वाढणार नाही.
Morning high blood pressure
Sakal
सकाळी उठल्यावर सर्वात आधी कोमट पाणी प्या. यामुळे शरीर हायड्रेट राहते आणि रक्ताभिसरण सुधारून बीपी नियंत्रित राहण्यास मदत होते.
Morning high blood pressure
Sakal
जेवणात मिठाचे प्रमाण वाढल्याने बीपी वाढतो. शक्यतो कमी मीठ खा आणि पाकीटबंद पदार्थ खाणे पूर्णपणे टाळा.
Morning high blood pressure
Sakal
दररोज ७ ते ८ तास शांत झोप घेतल्याने शरीराला विश्रांती मिळते. झोपेचे चक्र बिघडल्यास सकाळी रक्तदाब वाढण्याची शक्यता दाट असते.
Morning high blood pressure
sakal
सकाळी १०-१५ मिनिटे चालणे, हलका स्ट्रेचिंग व्यायाम किंवा ध्यान (Meditation) केल्याने तणाव कमी होतो आणि बीपी नॉर्मल राहतो.
Morning high blood pressure
Sakal
जर तुम्हाला वारंवार हा त्रास होत असेल, तर रोज सकाळी एकाच ठराविक वेळी बीपी चेक करा आणि त्याची नोंद ठेवा.
Morning high blood pressure
Sakal
दिवसाची सुरुवात शांततेत करा. सकाळी लवकर उठून शांत बसल्याने शरीरातील 'कोर्टिसोल' या स्ट्रेस हार्मोनची पातळी कमी राहते.
Morning high blood pressure
Sakal
जीवनशैलीत बदल करूनही जर सकाळचा बीपी कमी होत नसेल, तर विलंब न करता तज्ज्ञ डॉक्टरांना भेटा आणि वैद्यकीय तपासणी करून घ्या.
Morning high blood pressure
Sakal
