एसीची क्षमता फक्त टनांमध्ये का मोजली जाते? १ टन एसी किती वीज वापरतो ते जाणून घ्या?

Mansi Khambe

एसीची क्षमता

तुम्हाला माहिती आहे का एसीची क्षमता फक्त टनांमध्ये का मोजली जाते. यासोबतच, लोकांच्या मनात आणखी एक प्रश्न येतो की १ टन एसी किती वीज वापरतो.

AC

|

ESakal

१ टन एसी

तर चला जाणून घेऊया की एसीची क्षमता फक्त टनांमध्ये का मोजली जाते आणि १ टन एसी किती वीज वापरतो.

AC

|

ESakal

बर्फाचा वापर

अनेक वर्षांपूर्वी, जेव्हा एसी नव्हते, तेव्हा लोक उष्णतेपासून आराम मिळवण्यासाठी बर्फाचा वापर करत असत. खोली थंड ठेवण्यासाठी बर्फाचा वापर केला जात असे.

AC

|

ESakal

१ टन बर्फाइतकीच थंडी

त्या वेळी असे दिसून आले की जर एखादी मशीन २४ तासांत १ टन बर्फाइतकीच थंडी घालू शकत असेल, तर त्याची क्षमता देखील त्याच मापनात, म्हणजेच टनमध्ये मोजली पाहिजे.

AC

|

ESakal

उष्णता

म्हणून, जेव्हा एसी बनवले जात होते, तेव्हा त्यांची क्षमता बर्फाशी तुलना करून टनमध्ये मोजली जात असे. एसीमध्ये १ तासात खोलीतून किती उष्णता काढू शकते हे दर्शविण्यासाठी टन वापरले जातात.

AC

|

ESakal

एसी युनिट्स

या आधारावर, एसी युनिट्स टनमध्ये मोजले जातात. एसीमधील टन म्हणजे थंडी घालण्याची क्षमता. १ टन एसी १ तासात १ टन (म्हणजे १००० किलो) बर्फ वितळण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेसे थंडी प्रदान करतो.

AC

|

ESakal

BTU

एसीची क्षमता दुसऱ्या युनिटमध्ये देखील मोजली जाते, ज्याला BTU म्हणतात. १ टन क्षमतेच्या एअर कंडिशनरचा वीज वापर अनेक घटकांवर अवलंबून असतो.

AC

|

ESakal

प्राथमिक विचार

एसी इन्व्हर्टर तंत्रज्ञानाचा वापर करतो की नॉन-इन्व्हर्टर तंत्रज्ञानाचा वापर करतो हा प्राथमिक विचार आहे. इन्व्हर्टर एसी सामान्यतः कमी वीज वापरतात कारण त्यांचा कंप्रेसर आवश्यकतेनुसार वेग वाढवतो किंवा कमी करतो.

AC

|

ESakal

नॉन-इन्व्हर्टर एसी

तर नॉन-इन्व्हर्टर एसी सतत वीज वापराने चालतात. एसीचे स्टार रेटिंग देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते; स्टार रेटिंग जितके जास्त असेल तितके वीज वापर कमी होईल.

AC

|

ESakal

इन्सुलेशन

शिवाय, सूर्यप्रकाशाचा संपर्क, इन्सुलेशन, दरवाजे आणि खिडक्यांची स्थिती आणि आत असलेल्या लोकांची संख्या देखील एसीच्या वापरावर परिणाम करते.

AC

|

ESakal

वीज

१ टन क्षमतेचा १-स्टार एसी प्रति तास सरासरी १.२ ते १.४ युनिट वीज वापरतो, तर ३-स्टार एसी ०.९ ते १.१ युनिट वापरून तेच काम करू शकतो. ५-स्टार एसी आणखी कमी वापरतो, ०.७ ते ०.९ युनिट.

AC

|

ESakal

मुंबईत दिवाळीसाठी बीएमसीची नियमावली काय? आताच पाहून घ्या नाहीतर...

BMC Diwali guidelines

|

ESakal

येथे क्लिक करा