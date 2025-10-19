एसीची क्षमता फक्त टनांमध्ये का मोजली जाते? १ टन एसी किती वीज वापरतो ते जाणून घ्या?

Mansi Khambe
तुम्हाला माहिती आहे का एसीची क्षमता फक्त टनांमध्ये का मोजली जाते. यासोबतच, लोकांच्या मनात आणखी एक प्रश्न येतो की १ टन एसी किती वीज वापरतो.
तर चला जाणून घेऊया की एसीची क्षमता फक्त टनांमध्ये का मोजली जाते आणि १ टन एसी किती वीज वापरतो.
अनेक वर्षांपूर्वी, जेव्हा एसी नव्हते, तेव्हा लोक उष्णतेपासून आराम मिळवण्यासाठी बर्फाचा वापर करत असत. खोली थंड ठेवण्यासाठी बर्फाचा वापर केला जात असे.
त्या वेळी असे दिसून आले की जर एखादी मशीन २४ तासांत १ टन बर्फाइतकीच थंडी घालू शकत असेल, तर त्याची क्षमता देखील त्याच मापनात, म्हणजेच टनमध्ये मोजली पाहिजे.
म्हणून, जेव्हा एसी बनवले जात होते, तेव्हा त्यांची क्षमता बर्फाशी तुलना करून टनमध्ये मोजली जात असे. एसीमध्ये १ तासात खोलीतून किती उष्णता काढू शकते हे दर्शविण्यासाठी टन वापरले जातात.
या आधारावर, एसी युनिट्स टनमध्ये मोजले जातात. एसीमधील टन म्हणजे थंडी घालण्याची क्षमता. १ टन एसी १ तासात १ टन (म्हणजे १००० किलो) बर्फ वितळण्यापासून रोखण्यासाठी पुरेसे थंडी प्रदान करतो.
एसीची क्षमता दुसऱ्या युनिटमध्ये देखील मोजली जाते, ज्याला BTU म्हणतात. १ टन क्षमतेच्या एअर कंडिशनरचा वीज वापर अनेक घटकांवर अवलंबून असतो.
एसी इन्व्हर्टर तंत्रज्ञानाचा वापर करतो की नॉन-इन्व्हर्टर तंत्रज्ञानाचा वापर करतो हा प्राथमिक विचार आहे. इन्व्हर्टर एसी सामान्यतः कमी वीज वापरतात कारण त्यांचा कंप्रेसर आवश्यकतेनुसार वेग वाढवतो किंवा कमी करतो.
तर नॉन-इन्व्हर्टर एसी सतत वीज वापराने चालतात. एसीचे स्टार रेटिंग देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावते; स्टार रेटिंग जितके जास्त असेल तितके वीज वापर कमी होईल.
शिवाय, सूर्यप्रकाशाचा संपर्क, इन्सुलेशन, दरवाजे आणि खिडक्यांची स्थिती आणि आत असलेल्या लोकांची संख्या देखील एसीच्या वापरावर परिणाम करते.
१ टन क्षमतेचा १-स्टार एसी प्रति तास सरासरी १.२ ते १.४ युनिट वीज वापरतो, तर ३-स्टार एसी ०.९ ते १.१ युनिट वापरून तेच काम करू शकतो. ५-स्टार एसी आणखी कमी वापरतो, ०.७ ते ०.९ युनिट.
