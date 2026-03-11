स्टीलच्या ग्लासमध्ये दारू का पिऊ नये? आरोग्यावर काय परिणाम होतो? तज्ञांनी सगळंच सांगितलं!

Vrushal Karmarkar

दारूचा ग्लास

जेव्हा दारूचा ग्लास पिण्याचा विचार येतो तेव्हा ग्लास खूप महत्त्वाचा असतो. बहुतेकदा काचेचे ग्लास वापरले जातात. कधीकधी लोक प्लास्टिकचे ग्लास देखील वापरतात.

स्टीलचा ग्लास

पण तुम्ही कदाचित कधीही स्टीलच्या ग्लासमधून दारू पिताना पाहिले नसेल. स्टीलच्या ग्लासमधून दारू पिऊ नये याचे कारण काय आहे? असे करणे शरीरासाठी हानिकारक असू शकते का?

अल्कोहोल

स्टीलच्या ग्लासमध्ये अल्कोहोल पिण्याचे टाळण्यामागील कारणे जाणून घेण्यापूर्वी, ते कसे बनवले जाते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.

फर्मेंटिंग टँक

जेव्हा अल्कोहोल तयार केले जाते तेव्हा फर्मेंटिंग टँकपासून ते फिल्टरिंग युनिटपर्यंत सर्व काही स्टीलचे बनलेले असते. स्टीलच्या भांड्यांमध्ये अल्कोहोल तयार केला जातो.

निरुपद्रवी

तज्ञांच्या मते, स्टीलच्या भांड्यांमध्ये अल्कोहोल साठवणे निरुपद्रवी आहे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे: स्टीलच्या डब्यात अल्कोहोल साठवण्यात काहीही नुकसान नाही.

मद्यपान

आता प्रश्न असा उद्भवतो: स्टीलच्या डब्यांना इतके वेळा का टाळले जाते? मद्यपान करणाऱ्यांना त्याचा वास जाणवायचा असतो. स्टीलच्या डब्यात या गुणवत्तेचा अभाव असतो.

मादक

परंतु काचेच्या डब्यांना प्रत्येक घोटात वास जाणवण्याची संधी मिळते. मद्यपान करणारे त्यांच्या उर्वरित पेयाचा मागोवा ठेवू शकतात, ज्यामुळे मादक परिणाम दुप्पट होतो.

चित्रपट

प्रत्यक्षात आपण जे पाहतो तेच करतो. चित्रपट हे यासाठी एक प्रमुख माध्यम आहे. चित्रपटांपासून ते हाय-प्रोफाइल पार्ट्यांपर्यंत, बारपर्यंत हॉटेल्सपर्यंत, दारू बहुतेकदा काचेच्या ग्लासमध्ये दिली जाते.

स्टेटस सिम्बॉल

परिणामी ते स्टेटस सिम्बॉल म्हणून देखील पाहिले जाते. लोकांचा असा विश्वास आहे की काचेच्या ग्लासमधून पिणे हे श्रीमंतीचे प्रतीक आहे. चित्रपट असो वा पार्ट्या, स्टीलच्या ग्लासमध्ये दारू कधीही दिली जात नाही.

प्रतिष्ठेला अयोग्य

म्हणूनच, लोक सामान्यतः स्टीलच्या ग्लासमधून पिणे हे प्रतिष्ठेला अयोग्य मानतात. तज्ञांच्या मते, दारू पिताना पाहण्याचा मानसिक परिणाम लक्षणीय असतो. कोणताही मद्य त्याच्या चवीशी देखील जोडलेला असतो.

धारणा

स्टीलचा ग्लास ही धारणा मर्यादित करतो. हे डोळ्यांवर पट्टी बांधून काहीतरी खायला दिल्यासारखे आहे. तुम्हाला त्याची चव येईल, पण तुम्हाला ते जाणवणार नाही.

