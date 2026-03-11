स्टीलच्या ग्लासमध्ये दारू का पिऊ नये? आरोग्यावर काय परिणाम होतो? तज्ञांनी सगळंच सांगितलं!

Vrushal Karmarkar
जेव्हा दारूचा ग्लास पिण्याचा विचार येतो तेव्हा ग्लास खूप महत्त्वाचा असतो. बहुतेकदा काचेचे ग्लास वापरले जातात. कधीकधी लोक प्लास्टिकचे ग्लास देखील वापरतात.
drinking alcohol in steel glass
ESakal
पण तुम्ही कदाचित कधीही स्टीलच्या ग्लासमधून दारू पिताना पाहिले नसेल. स्टीलच्या ग्लासमधून दारू पिऊ नये याचे कारण काय आहे? असे करणे शरीरासाठी हानिकारक असू शकते का?
drinking alcohol in steel glass
ESakal
स्टीलच्या ग्लासमध्ये अल्कोहोल पिण्याचे टाळण्यामागील कारणे जाणून घेण्यापूर्वी, ते कसे बनवले जाते हे समजून घेणे महत्त्वाचे आहे.
drinking alcohol in steel glass
ESakal
जेव्हा अल्कोहोल तयार केले जाते तेव्हा फर्मेंटिंग टँकपासून ते फिल्टरिंग युनिटपर्यंत सर्व काही स्टीलचे बनलेले असते. स्टीलच्या भांड्यांमध्ये अल्कोहोल तयार केला जातो.
drinking alcohol in steel glass
ESakal
तज्ञांच्या मते, स्टीलच्या भांड्यांमध्ये अल्कोहोल साठवणे निरुपद्रवी आहे. एक गोष्ट स्पष्ट आहे: स्टीलच्या डब्यात अल्कोहोल साठवण्यात काहीही नुकसान नाही.
drinking alcohol in steel glass
ESakal
आता प्रश्न असा उद्भवतो: स्टीलच्या डब्यांना इतके वेळा का टाळले जाते? मद्यपान करणाऱ्यांना त्याचा वास जाणवायचा असतो. स्टीलच्या डब्यात या गुणवत्तेचा अभाव असतो.
drinking alcohol in steel glass
ESakal
परंतु काचेच्या डब्यांना प्रत्येक घोटात वास जाणवण्याची संधी मिळते. मद्यपान करणारे त्यांच्या उर्वरित पेयाचा मागोवा ठेवू शकतात, ज्यामुळे मादक परिणाम दुप्पट होतो.
drinking alcohol in steel glass
ESakal
प्रत्यक्षात आपण जे पाहतो तेच करतो. चित्रपट हे यासाठी एक प्रमुख माध्यम आहे. चित्रपटांपासून ते हाय-प्रोफाइल पार्ट्यांपर्यंत, बारपर्यंत हॉटेल्सपर्यंत, दारू बहुतेकदा काचेच्या ग्लासमध्ये दिली जाते.
drinking alcohol in steel glass
ESakal
परिणामी ते स्टेटस सिम्बॉल म्हणून देखील पाहिले जाते. लोकांचा असा विश्वास आहे की काचेच्या ग्लासमधून पिणे हे श्रीमंतीचे प्रतीक आहे. चित्रपट असो वा पार्ट्या, स्टीलच्या ग्लासमध्ये दारू कधीही दिली जात नाही.
drinking alcohol in steel glass
ESakal
म्हणूनच, लोक सामान्यतः स्टीलच्या ग्लासमधून पिणे हे प्रतिष्ठेला अयोग्य मानतात. तज्ञांच्या मते, दारू पिताना पाहण्याचा मानसिक परिणाम लक्षणीय असतो. कोणताही मद्य त्याच्या चवीशी देखील जोडलेला असतो.
drinking alcohol in steel glass
ESakal
स्टीलचा ग्लास ही धारणा मर्यादित करतो. हे डोळ्यांवर पट्टी बांधून काहीतरी खायला दिल्यासारखे आहे. तुम्हाला त्याची चव येईल, पण तुम्हाला ते जाणवणार नाही.
drinking alcohol in steel glass
ESakal
स्ट्राँग बियरमध्ये व्हिस्कीइतकेच अल्कोहोल असते का? शरिरावर त्याचा काय परिणाम होतो? जाणून घ्या...