नवरात्रीत गरबा का खेळतात?

Aarti Badade

फक्त एक नृत्य नाही...

नवरात्रीच्या उत्साहात खेळल्या जाणाऱ्या गरबा नृत्यामागे केवळ आनंद नाही, तर अनेक खास कारणे आहेत.

Garba in Navratri

|

Sakal

देवीच्या विजयाचे प्रतीक

गरबा हे देवी दुर्गा आणि महिषासुर यांच्यातील नऊ दिवसांच्या युद्धाचे आणि देवीच्या विजयाचे प्रतीक मानले जाते.

Garba in Navratri

|

Sakal

भक्ती आणि शक्तीची उपासना

गरबा हे नृत्य स्त्रीशक्तीची उपासना करण्यासाठी आणि देवी दुर्गाचा आशीर्वाद घेण्यासाठी केले जाते.

Garba in Navratri

|

Sakal

सामुदायिक उत्सवाचा आनंद

गरबा हा गुजरातचा पारंपरिक आणि सांस्कृतिक वारसा आहे. हे नृत्य सार्वजनिक ठिकाणी एकत्र येऊन सामूहिक आनंद साजरा करण्याचे माध्यम आहे.

Garba in Navratri

|

Sakal

सृष्टीच्या चक्राचे प्रतीक

गरब्याचे वर्तुळाकार स्वरूप हे सतत बदलणाऱ्या विश्वात एकमेव स्थिर असलेल्या देवत्वाचे (अंबा) प्रतीक आहे.

Garba in Navratri

|

Sakal

तीन टाळ्या आणि त्रिदेवता

गरबा नृत्यात तीन टाळ्या वाजवल्या जातात, ज्या सृष्टीच्या त्रिदेवांना (ब्रह्मा, विष्णू, महेश) समर्पित आहेत.

Garba in Navratri

|

Sakal

गरबा: आनंद आणि भक्तीचा संगम

थोडक्यात, गरबा हा केवळ एक नृत्य प्रकार नाही, तर तो देवीच्या विजयाचा उत्सव, भक्तीचे प्रतीक आणि सामूहिक आनंदाचा एक सुंदर आविष्कार आहे.

Garba in Navratri

|

Sakal

नवरात्रीत घट का बसवतात?

Meaning of Ghatasthapana in Navratri

|

Sakal

येथे क्लिक करा