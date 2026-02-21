सोने कॅरेटमध्ये आणि चांदी किलोमध्ये का मोजली जाते? जाणून घ्या सिस्टम आणि कारण...

Vrushal Karmarkar
सोने आणि चांदी दोन्ही मौल्यवान धातू आहेत. परंतु त्यांचे मापन आणि शुद्धता वेगवेगळी आहे. लोकांना अनेकदा प्रश्न पडतो की सोन्याची शुद्धता कॅरेटमध्ये का मोजली जाते.
Gold And Silver Measurement
ESakal
तर चांदी कधीकधी तुंचामध्ये कधीकधी दंडात आणि कधीकधी किलोमध्ये एक मोठी गुंतवणूक म्हणून विकली जाते. इतिहास व्यापार परंपरा आणि आंतरराष्ट्रीय मानके यामध्ये वेगवेगळी भूमिका बजावतात.
Gold And Silver Measurement
ESakal
तर सोने कॅरेटमध्ये आणि चांदी किलोग्रॅममध्ये का मोजली जाते? सोन्याची शुद्धता २४ भागांच्या प्रमाणात मोजली जाते. २४ कॅरेट सोने अंदाजे ९९.९ टक्के शुद्ध मानले जाते.
Gold And Silver Measurement
ESakal
शुद्ध सोने खूप मऊ असते. म्हणून दागिने बनवण्यासाठी तांबे, चांदी किंवा जस्त यासारखे इतर धातू अनेकदा त्यात मिसळले जातात. म्हणूनच कॅरेट सिस्टीम २४ भागांचे किती भाग शुद्ध सोने आहेत हे दर्शवते.
Gold And Silver Measurement
ESakal
२२ कॅरेट सोन्यामध्ये अंदाजे ९१.६७ टक्के शुद्ध सोने असते. १८ कॅरेट सोन्यामध्ये ७५ टक्के शुद्ध सोने असते. कॅरेट सिस्टीम आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्वीकारली जाते.
Gold And Silver Measurement
ESakal
दागिने उद्योगात मिश्रधातूंचे प्रमाण निर्दिष्ट करण्यासाठी उपयुक्त आहे. चांदीची शुद्धता सामान्यतः टक्केवारीत व्यक्त केली जाते, जसे की ९९९ किंवा ९२.५. भारतात, त्याला पारंपारिकपणे "टंच" म्हणतात.
Gold And Silver Measurement
ESakal
९९.९ टंच म्हणजे ९९.९ टक्के शुद्ध चांदी, तर ९२.५ टंच म्हणजे ९२.५ टक्के शुद्ध चांदी. चांदी सोन्यापेक्षा कठीण आणि अधिक स्थिर आहे. म्हणून तिची शुद्धता थेट टक्केवारीत व्यक्त करणे सोपे आहे.
Gold And Silver Measurement
ESakal
ही प्रणाली दागिने, भांडी, नाणी आणि औद्योगिक अनुप्रयोगांमध्ये अधिक प्रचलित आहे. आधुनिक काळात, ९९९ आणि ९२५ सारख्या सूक्ष्मता चिन्हांचा वापर BIS सारख्या मानक संस्थांअंतर्गत केला जातो.
Gold And Silver Measurement
ESakal
चांदी बहुतेकदा बारमध्ये गुंतवणूक म्हणून खरेदी केली जाते. जिथे वजनाला अत्यंत महत्त्व असते. अनेक प्रमुख जागतिक बाजारपेठांमध्ये, चांदी किलोग्रॅम किंवा ट्रॉय औंसमध्ये खरेदी केली जाते.
Gold And Silver Measurement
ESakal
आशियाई बाजारपेठांमध्ये किलो युनिट्स अधिक लोकप्रिय आहेत. तर पाश्चात्य देशांमध्ये ट्रॉय औंस अधिक प्रचलित आहेत.
Gold And Silver Measurement
ESakal
लंडन बुलियन मार्केट असोसिएशनद्वारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर मान्यताप्राप्त लंडन गुड डिलिव्हरी सिल्व्हर बारचे वजन १००० ट्रॉय औंस आहे. त्याची शुद्धता ९९९.९ आहे. जागतिक स्पॉट किंमत निश्चित करण्यात हा बार महत्त्वाची भूमिका बजावतो.
Gold And Silver Measurement
ESakal
दारूसोबत नेहमी नमकीन पदार्थ का खातात? गोड पदार्थ खाल्ल्याने नशा दुप्पट होते का? जाणून घ्या सत्य...