हनुमानाला शेंदूर का लावला जातो? जाणून घ्या पौराणिक कथा!

Aarti Badade
हनुमानाचा तेजस्वी केशरी शेंदूर हा केवळ श्रद्धेचे प्रतीक नसून, तो अदम्य ऊर्जा, शक्ती आणि विजयाचे प्रतीक मानला जातो.
Importance of sindoor for Hanuman
Sakal
रामायणानुसार, एकदा हनुमानाने माता सीतेला कपाळावर शेंदूर लावताना पाहिले आणि कुतूहलाने त्याचे कारण विचारले.
सीतेने उत्तर दिले की, "हा शेंदूर मी माझे पती प्रभू श्रीराम यांच्या दीर्घायुष्यासाठी आणि त्यांच्या मांगल्यासाठी लावते."
हनुमानाला वाटले की, जर थोडासा शेंदूर लावल्याने रामांचे कल्याण होते, तर मी संपूर्ण शरीराला शेंदूर लावला तर त्यांना किती लाभ होईल!
प्रभू रामांवरील अथांग प्रेमापोटी हनुमानाने आपल्या संपूर्ण शरीराला शेंदूर फासून घेतला, जे त्यांच्या निस्वार्थ भक्तीचे प्रतीक बनले.
हनुमानाची ही भोळी पण अतूट भक्ती पाहून श्रीराम प्रसन्न झाले आणि त्यांनी आशीर्वाद दिला की, शेंदूर अर्पण करणाऱ्याचे सर्व संकट दूर होईल.
त्या दिवसापासून हनुमानाला शेंदूर लावण्याची परंपरा सुरू झाली; विशेषतः मंगळवार आणि शनिवारी शेंदूर अर्पण केल्याने बल आणि बुद्धी मिळते.
