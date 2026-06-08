रेल्वे स्थानकांवर VTO असं का लिहिलेलं असतं? त्याचा नेमका अर्थ काय? जाणून घ्या...

Mansi Khambe
रेल्वे स्थानकातून प्रवास करताना, तुम्ही प्लॅटफॉर्मवर किंवा रुळांच्या कडेला पिवळ्या वर्तुळात 'VTO' हे शब्द अनेकदा पाहिले असतील.
VTO written at railway stations
ESakal
बहुतेक लोक हा एक साधा रेल्वे कोड किंवा तांत्रिक चिन्ह आहे असे समजून याकडे दुर्लक्ष करतात. हा रेल्वे सुरक्षेचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग आहे.
VTO written at railway stations
ESakal
VTO चा वापर विशेषतः हिवाळ्यात, जेव्हा दाट धुके पडते, तेव्हा केला जातो. यामुळे रेल्वे कर्मचारी आणि स्टेशन मास्तरांना गाड्या सुरक्षितपणे चालवता येतील की नाही हे ठरविण्यात मदत होते.
VTO written at railway stations
ESakal
व्हीटीओचे पूर्ण रूप 'व्हिजिबिलिटी टेस्ट ऑब्जेक्ट' आहे. हे एक विशेष सूचक आहे. जे एखाद्या ठिकाणची दृश्यमानता तपासण्यासाठी आणि सिग्नल एका विशिष्ट अंतरावरून दिसत आहेत की नाही हे पाहण्यासाठी वापरले जाते.
VTO written at railway stations
ESakal
खराब हवामानात विशेषतः दाट धुक्यात रेल्वेचे संचालन सुरक्षित राहावे यासाठी रेल्वेमध्ये ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे. जर व्हीटीओ स्पष्टपणे दिसत असेल तर दृश्यमानता सामान्य आहे असे मानले जाते.
VTO written at railway stations
ESakal
जर ते दिसत नसेल, तर रेल्वे अतिरिक्त सुरक्षा उपाययोजना लागू करते. हिवाळ्यात देशाच्या अनेक भागांमध्ये दाट धुके पडते. लोको पायलट्सना रेल्वे सिग्नल, रुळ आणि इतर चिन्हे पाहण्यात अडचण येते.
VTO written at railway stations
ESakal
वेळेवर सिग्नल न दिसल्यास रेल्वेच्या कामकाजात व्यत्यय येऊ शकतो आणि अपघातांचा धोका वाढू शकतो. ही समस्या टाळण्यासाठी रेल्वे व्हीटीओचा वापर करते.
VTO written at railway stations
ESakal
दृश्यमानता सुरक्षित पातळीवर आहे की नाही हे तपासण्यासाठी स्टेशन मास्तर वेळोवेळी व्हीटीओची तपासणी करतात. याच्या आधारावर पुढील कार्यवाही ठरवली जाते.
VTO written at railway stations
ESakal
रेल्वे नियमांनुसार, अचूक दृश्यमानता चाचणीसाठी व्हीटीओ एका विशिष्ट अंतरावर स्थापित करणे आवश्यक आहे.
VTO written at railway stations
ESakal
सेमाफोर सिग्नल असलेल्या भागांमध्ये व्हीटीओ साधारणपणे ३०० ते ३५० मीटर अंतरावर स्थापित केले जातात.
VTO written at railway stations
ESakal
आधुनिक मल्टिपल ॲस्पेक्ट कलर लाईट सिग्नलिंग असलेल्या विभागांमध्ये ते अंदाजे १८० मीटर अंतरावर स्थापित केले जाऊ शकतात.
VTO written at railway stations
ESakal
House gets dusty after Cleaning
ESakal