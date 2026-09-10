घराची भिंत बांधताना लोखंडी जाळी का घातली जाते? जाणून घ्या

Mansi Khambe
भिंतीमध्ये लोखंडी जाळी घातल्याने विटांचे बांधकाम अधिक मजबूत होते. विशेषतः पातळ किंवा विभाजक भिंतींना अतिरिक्त आधार मिळतो आणि भिंतीची स्थिरता टिकून राहण्यास मदत होते.
Mesh Used in Wall Construction
ESakal
भिंतीवर ताण पडल्यामुळे बारीक तडे जाणवू शकतात. लोखंडी जाळी ताण काही प्रमाणात नियंत्रित करण्यास मदत करते, त्यामुळे भिंतीमध्ये क्रॅक पडण्याचा धोका कमी होऊ शकतो.
Mesh Used in Wall Construction
ESakal
घरातील पार्टिशन भिंतींवर दरवाजे, खिडक्या किंवा इतर कामांमुळे ताण येऊ शकतो. जाळी वापरल्याने बांधकामाला आवश्यक मजबुती देण्यास मदत होते.
Mesh Used in Wall Construction
ESakal
बांधकामात काही ठिकाणी कंपने किंवा हालचालींचा परिणाम होऊ शकतो. लोखंडी जाळी विटांना एकत्र बांधून ठेवण्यास मदत करते आणि भिंतीची स्थिरता सुधारते.
Mesh Used in Wall Construction
ESakal
भिंत आणि प्लास्टरच्या जोडणीच्या भागात तडे पडण्याची शक्यता असते. योग्य पद्धतीने जाळी बसवल्यास प्लास्टरच्या पृष्ठभागावरील क्रॅक कमी करण्यास मदत होऊ शकते.
Mesh Used in Wall Construction
ESakal
दरवाजा किंवा खिडकीच्या चौकटीभोवती भिंतीवर अतिरिक्त ताण येऊ शकतो. त्यामुळे बांधकामाच्या रचनेनुसार काही ठिकाणी लोखंडी जाळीचा वापर केला जातो.
Mesh Used in Wall Construction
ESakal
लोखंडी जाळी म्हणजे प्रत्येक भिंतीसाठी अनिवार्य उपाय नाही. भिंतीची जाडी, उंची, बांधकामाचा प्रकार आणि स्थान पाहून अभियंता योग्य निर्णय घेतो.
Mesh Used in Wall Construction
ESakal
Black And White Water Tank
ESakal