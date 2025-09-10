नेहमी पेट्रोल पंप का म्हणतात, डिझेल पंप का नाही? वाचा मनोरंजक उत्तर...

Mansi Khambe
इंधन विकणाऱ्या स्टेशनला "पेट्रोल पंप" का म्हणतात आणि "डिझेल पंप" का नाही असा कधी विचार केला आहे का? हा प्रश्न सोपा वाटतो, पण त्याचे उत्तर मनोरंजक आहे.
यामागे अनेक ऐतिहासिक कारणे आहेत. जी हे नाव कसे सुरू झाले हे स्पष्ट करतात. जेव्हा "पेट्रोल पंप" सुरू झाले तेव्हा बहुतेक वाहनांमध्ये पेट्रोल हे मुख्य इंधन वापरले जात असे.
२० व्या शतकाच्या सुरुवातीला बहुतेक वाहने पेट्रोलवर चालत असत. तर डिझेलचा वापर कमी प्रमाणात होत असे. त्या वेळी डिझेल इंजिन असलेली वाहने फक्त अवजड यंत्रसामग्री किंवा ट्रकपुरती मर्यादित होती.
म्हणून जेव्हा ही स्टेशने सुरू झाली तेव्हा त्यांना "पेट्रोल पंप" असे म्हटले जाऊ लागले. हे नाव लोकप्रिय झाले. आजही रस्त्यावर पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांची संख्या डिझेल वाहनांपेक्षा जास्त आहे.
पेट्रोलचा वापर प्रामुख्याने कार, बाईक आणि स्कूटर सारख्या खाजगी वाहनांमध्ये केला जातो. यामुळे, "पेट्रोल पंप" हा शब्द सामान्य भाषेत जास्त वापरला जाऊ लागला आणि हे नाव लोकप्रिय झाले.
जसे आपण टूथपेस्टसाठी "कोलगेट" आणि कोणत्याही चिकटवण्यासाठी "फेविकॉल" वापरतो. आणखी एक मनोरंजक गोष्ट म्हणजे पेट्रोल आणि डिझेल दोन्ही कच्च्या तेलापासून (पेट्रोलियम) बनवले जातात.
म्हणूनच त्याला "पेट्रोल पंप" असे म्हणतात कारण दोन्ही इंधन पेट्रोलियमपासून मिळतात. जरी काही देशांमध्ये ते "गॅस पंप" किंवा "इंधन स्टेशन" म्हणून देखील ओळखले जाते.
तरी भारतात पेट्रोल पंप हे नाव इतके लोकप्रिय झाले आहे की ते बदलणे कठीण झाले आहे. पेट्रोल पंप हे नाव केवळ ऐतिहासिक कारणांमुळेच राहिले नाही, तर आजही ते आपल्या मनात रुजले आहे.
पेट्रोल पंपांना "डिझेल पंप" किंवा "इंधन पंप" म्हणणे व्यावहारिक असू शकते. परंतु पेट्रोल पंप हे नाव इतके स्थापित झाले आहे की आता ते बदलणे जवळजवळ अशक्य झाले आहे.
