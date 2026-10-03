औषधांचे पॅकेजिंग नेहमी ॲल्युमिनियमचेच का बनवले असते? वैज्ञानिक कारण जाणून घ्या

Mansi Khambe

औषध

जेव्हा आपल्याला औषध घ्यायचे असते, तेव्हा आपण गोळी तिच्या पट्टीमधून काढून घेतो. पण तुम्हाला कधी प्रश्न पडला आहे का की प्रत्येक गोळीच्या पाठीमागे एक चमकदार चांदीचा थर का असतो?

Medicine Aluminum Packaging

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ESakal

गुणवत्ता

औषधे तयार झाल्यानंतर त्यांची परिणामकारकता टिकवून ठेवण्यासाठी ती दीर्घकाळ साठवून ठेवावी लागतात. ओलावा, सूर्यप्रकाश किंवा हवेच्या अति संपर्कामुळे त्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होऊ शकतो.

Medicine Aluminum Packaging

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ESakal

चमकदार फॉइल

औषधांचे पॅकेजिंग काळजीपूर्वक तयार केले जाते. औषधाच्या पट्टीवरील चमकदार फॉइल हे केवळ पॅकेजिंग नाही; तर औषध खराब होण्यापासून वाचवण्याचा तो एक मार्ग आहे.

Medicine Aluminum Packaging

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ESakal

ॲल्युमिनियम फॉइल

ॲल्युमिनियम फॉइलचा वापर सामान्यतः औषधांच्या पॅकेजिंगमध्ये केला जातो. हा एक असा धातू आहे जो सहज उपलब्ध आणि परवडणारा आहे. म्हणूनच औषधांच्या पॅकेजिंगसाठी ॲल्युमिनियम फॉइलचा वापर केला जातो.

Medicine Aluminum Packaging

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ESakal

औषधाचे पॅकेजिंग

तुमच्या लक्षात आले असेल की काही औषधे पट्ट्यांच्या स्वरूपात येतात, तर काही बाटल्यांमध्ये असतात. याचे कारण असे की प्रत्येक औषधाची रचना आणि गरजा वेगवेगळ्या असतात.

Medicine Aluminum Packaging

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ESakal

दोन्ही बाजूंना ॲल्युमिनियम

काही विशिष्ट औषधांना अधिक संरक्षणाची आवश्यकता असते. अशा परिस्थितीत, दोन्ही बाजूंना ॲल्युमिनियम लावले जाते. याला सामान्यतः "ॲल्यु-ॲल्यु ब्लिस्टर पॅक" म्हणतात.

Medicine Aluminum Packaging

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ESakal

औषधांची मुदत

फॉइलमुळे औषधांची मुदत वाढत नाही. त्याचा उद्देश केवळ औषध ज्या स्थितीत तपासले गेले होते, त्याच स्थितीत टिकवून ठेवणे हा आहे. औषध कंपन्या औषधांच्या शेल्फ लाइफवर लक्ष ठेवतात.

Medicine Aluminum Packaging

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ESakal

दातात भरली जाणारी चांदी म्हणजे नेमकं काय? त्यात खरंच चांदी असते का?

Silver Dental Filling

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ESakal

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