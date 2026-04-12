हुशार, सतर्क आणि संयमी! तरीही गाढवाला का मिळाला ‘मूर्ख’ टॅग? जाणून घ्या सत्य...

Vrushal Karmarkar

शतकानुशतके, एखाद्याला गाढव म्हणणे हा एक अपमान मानला जातो. एखाद्याला मूर्ख ठरवण्यासाठी अनेकदा हा शब्द वापरला जातो.

बुद्धिमान

पण शास्त्रीयदृष्ट्या, गाढवे खरंतर खूप बुद्धिमान आणि सतर्क असतात. मग इतक्या सक्षम प्राण्याला इतकी वाईट प्रसिद्धी कशी मिळाली?

आदेशांचे पालन

माणसे ज्याला अनेकदा गाढवाचा हट्टीपणा म्हणतात, तो खरंतर एक विचारपूर्वक घेतलेला निर्णय असतो. घोड्यांप्रमाणे गाढवे घाबरत नाहीत किंवा आंधळेपणाने आदेशांचे पालन करत नाहीत.

ओझे

जर त्यांना धोका जाणवला किंवा आपल्यावर जास्त ओझे आहे असे वाटले, तर ती सहजपणे थांबतात. गाढवे घोड्यांप्रमाणे तात्काळ प्रतिक्रिया देत नाहीत.

विश्लेषण

ते प्रत्येक गोष्टीचे विश्लेषण करतात. प्रतिक्रिया देण्यापूर्वी परिस्थिती समजून घेण्यासाठी ते वेळ घेतात. त्यांची स्मरणशक्तीही विलक्षण असते.

घोडे

अनेक दशकांनंतरही ते ठिकाणे आणि त्यांच्या सोबत्यांना ओळखू शकतात. ऐतिहासिकदृष्ट्या घोडे हे राजेशाही, युद्ध आणि भव्यतेशी संबंधित होते.

शारीरिक श्रम

तर गाढवांचा उपयोग शारीरिक श्रमासाठी केला जात असे. कालांतराने समाजाने सामाजिक दर्जाला बुद्धिमत्तेचे मापदंड मानण्यास सुरुवात केली.

मूर्ख

पंचतंत्रासारख्या प्राचीन कथांपासून ते समकालीन कथांपर्यंत, गाढवांना अनेकदा भोळे किंवा मूर्ख पात्र म्हणून चित्रित केले गेले आहे.

प्रभाव

या कथांनी शतकानुशतके लोकांच्या विचारांवर प्रभाव टाकला आहे. गाढवांचा एक सर्वात वैशिष्ट्यपूर्ण गुण म्हणजे धोक्यापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याची त्यांची क्षमता.

धोका

घाबरून स्वतःला धोक्यात घालणाऱ्या घोड्यांच्या उलट, गाढवांना असुरक्षित वाटल्यास ती आपल्या जागेवरून हलत नाहीत.

बदनामी

गाढवांची बदनामी त्यांच्यातील गुणांच्या अभावामुळे झालेली नाही, तर माणसांनी त्यांना चुकीच्या पद्धतीने समजून घेतल्यामुळे झाली आहे.

गॅसऐवजी इंडक्शनचा ट्रेंड! पण वीज बिलावर काय परिणाम होतो? १ तासात किती युनिट वीज वापरतो?

induction cooktop electricity usage units

|

ESakal

वाचा सविस्तर...