रत्नागिरी बनतंय 'काळ्या बिबट्यांचे' माहेरघर! कोकणात का वाढली संख्या?

Aarti Badade
रत्नागिरी आणि आसपासच्या कोकण पट्ट्यात दुर्मिळ काळ्या बिबट्यांचे दर्शन वारंवार होत असून हा भाग त्यांचे केंद्र बनत आहे.
Black Leopard in Ratnagiri Konkan
Sakal
काळ्या बिबट्यांचा रंग हा 'मेलॅनिस्टिक जीन' या जनुकीय बदलामुळे बदलतो; शरीरातील मेलानिन वाढल्याने अंगावरील ठिपके गडद काळे होतात.
काळ्या बिबट्यांना लपण्यासाठी दाट आणि सदाहरित जंगलांची गरज असते; कोकणातील घनदाट वनराई त्यांच्यासाठी अत्यंत पूरक ठरत आहे.
वन्यजीव अभ्यासकांच्या मते, महाराष्ट्रातील इतर अभयारण्यांच्या तुलनेत रत्नागिरी जिल्ह्यात या बिबट्यांची संख्या १५ ते २० च्या आसपास असू शकते.
अधिवास आक्रसल्यामुळे हे प्राणी अन्नाच्या शोधात गावांजवळ येत आहेत, ज्यामुळे मानव आणि वन्यजीव संघर्ष वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
काळ्या बिबट्यांच्या वाढत्या दर्शनामुळे रत्नागिरीतील वन विभाग अलर्ट झाला असून त्यांच्या अधिवासाच्या संरक्षणासाठी प्रयत्न सुरू आहेत.
या दुर्मिळ प्राण्यांचे संरक्षण करतानाच मानवी सुरक्षेसाठी सुरक्षित अंतर राखणे आणि जंगलांचे संवर्धन करणे आवश्यक आहे.
