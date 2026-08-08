घोड्याच्या प्लाझ्मातून अँटीव्हेनम कसं तयार होतं? मग त्याचं काय केलं जातं? वाचा संपूर्ण कहाणी...

Vrushal Karmarkar
घोड्याला विष देण्यापासून माणसाचा जीव वाचवण्यापर्यंत अँटीव्हेनम तयार होण्याची कहाणी खुपच रंजक आहे. याबद्दल कमी लोकांना माहिती आहे.
Horse Plasma
ESakal
घोड्याच्या प्रतिजन रोगप्रतिकारक प्रणालीसमोर कसा सादर केला जातो, हे नियंत्रित केले जाते.सुरुवातीचा डोस खूप कमी ठेवला जातो.
Horse Plasma
ESakal
त्यानंतरच्या सत्रांमध्ये काळजीपूर्वक तयार केलेल्या पशुवैद्यकीय नियमांनुसार बूस्टर डोस दिले जातात. घोड्याची रोगप्रतिकार प्रणाली विषातील प्रथिनांना परकीय घटक म्हणून ओळखते.
Horse Plasma
ESakal
त्यांच्याविरुद्ध प्रतिपिंडे तयार करण्यास सुरुवात करते. या प्रक्रियेच्या वारंवार पुनरावृत्तीमुळे घोड्याच्या रक्तातील या प्रतिपिंडांचे प्रमाण प्रतिविष तयार करण्याच्या पातळीपर्यंत वाढू शकते.
Horse Plasma
ESakal
जेव्हा घोड्याची प्रतिपिंडांची पातळी आवश्यक स्तरावर पोहोचते, तेव्हा पशुवैद्यकाच्या देखरेखीखाली घोड्याकडून प्लाझ्मा गोळा केला जातो. आधुनिक उत्पादन तंत्रज्ञानामध्ये प्लाझ्माफेरेसिसचा वापर केला जाऊ शकतो.
Horse Plasma
ESakal
ज्यामध्ये रक्ताला त्याच्या विविध घटकांमध्ये वेगळे केले जाते. प्लाझ्मामध्ये प्रतिविष तयार करण्यासाठी आवश्यक प्रतिपिंडे असतात, तर रक्तपेशी प्राण्याच्या शरीरात परत सोडल्या जाऊ शकतात.
Horse Plasma
ESakal
या पद्धतीमुळे लाल आणि पांढऱ्या रक्तपेशींचे नुकसान कमी होते आणि प्लाझ्मा गोळा करण्याच्या दोन सत्रांच्या दरम्यान घोड्याला बरे होण्यास मदत मिळते.
Horse Plasma
ESakal
घोड्याच्या प्लाझ्मामध्ये आवश्यक प्रतिपिंडे असली तरी तो थेट सर्पदंशाच्या जागी टोचता येत नाही. मानवी शरीर बाह्य प्रथिनांवर तीव्र प्रतिक्रिया देऊ शकते.
Horse Plasma
ESakal
ज्यामुळे तीव्र प्रतिकारशक्तीची प्रतिक्रिया निर्माण होते. त्यामुळे गोळा केलेल्या प्लाझ्मावर विशेष सुविधांमध्ये सखोल प्रक्रिया केली जाते.
Horse Plasma
ESakal
विषातील विषारी घटकांना बांधून त्यांची परिणामकारकता वाढवणारे घटक टिकवून ठेवण्यासाठी आणि घोड्याची अनावश्यक प्रथिने काढून टाकण्यासाठी प्रतिपिंडे शुद्ध केली जातात.
Horse Plasma
ESakal
साप चावल्यानंतर घोडा कसा वाचवतो माणसाचा जीव? जाणून घ्या रंजक प्रक्रिया..
How Horse Antibodies Neutralise Snake Venom and Save Human Lives
ESakal