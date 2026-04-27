म्हसोबा देव शेताच्या बांधावर का असतो?

Vinod Dengale
गावात प्रत्येक शेताच्या बांधावर एक देव दिसतो… त्याचं नाव “म्हसोबा” देव.
Mhasoba Dev
लोकांचा विश्वास आहे की म्हसोबा शेताचं रक्षण करतो. पिकं सुरक्षित ठेवणारा संरक्षक देव म्हणून म्हसोबाला मानलं जात.
तो वाईट शक्तींना नियंत्रित ठेवतो त्यामुळे असंही मानलं जातं की भूतंही त्याला पाहून घाबरतात. म्हसोबा म्हणजे “भूतांचा अधिपती”.
शेतकऱ्यांसाठी तो पहिला देव मानला जातो. पेरणी, नांगरणी, कापणी काहीही असो सर्वात आधी शेतकरी म्हसोबाची पूजा करतात.
म्हसोबा हा शंकराचा क्रोधावतार मानला जातो. लोकांचा विश्वास आहे की त्याचा कोप झाला तर मोठं संकट येऊ शकतं.
त्यामुळे म्हसोबा देवाविषयी शेतकऱ्यांची श्रद्धा आणि भीती दोन्ही जोडलेले आहेत
म्हणूनच गावातील प्रत्येक शेताच्या बांधावर शेताच, पिकाचं आणि गावाचं रक्षण करण्यासाठी म्हसोबा असतो.
सदर माहिती ही सरकारी मराठी विश्वकोश मध्ये नमूद केलेली आहे
