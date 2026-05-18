अर्ध्या रात्रीही उजेड! 6 महिने सूर्य न मावळणारा देश, लोक कसे जगतात? वाचा...

Mansi Khambe
नॉर्वे हा देश एका अनोख्या नैसर्गिक घटनेसाठी जगभरात प्रसिद्ध आहे. नॉर्वे हा एक असा देश आहे जिथे महिनेच्या महिने सूर्य मावळत नाही आणि मध्यरात्रीसुद्धा आकाश निरभ्र राहते.
Norway
ESakal
नॉर्वेला त्याच्या भौगोलिक स्थानामुळे जगभरात एक अद्वितीय ओळख आहे. या देशात मे ते जुलै दरम्यान सुमारे ७६ दिवस सूर्य मावळत नाही. जगभरातील लोक याला मध्यरात्रीच्या सूर्याचा देश असेही म्हणतात.
ही आश्चर्यकारक घटना घडते कारण नॉर्वे पृथ्वीच्या उत्तर ध्रुवाच्या अगदी जवळ वसलेले आहे. पृथ्वी स्वतःच्या अक्षावर फिरत असताना सूर्यासमोरच्या बाजू अंधाराने उजळलेल्या असतात.
परंतु नॉर्वेच्या या अनोख्या उंचीमुळे अंधार त्याच्या किनाऱ्यांपर्यंत पोहोचू शकत नाही. सूर्य न मावळण्याचा हा अनोखा चमत्कार वर्षभर घडत नाही, तर तो केवळ मे ते जुलै या दोन महिन्यांतच घडतो.
जर तुम्ही या काळात समुद्रकिनारी उभे राहिलात, तर तुम्हाला सूर्य आकाशात पूर्णपणे किंवा क्षितिजावर स्थिरावलेला स्पष्टपणे दिसेल. जून महिन्यात रात्र जवळजवळ अस्तित्वातच नसते.
या काळात २४ तासांच्या कालावधीत जास्तीत जास्त फक्त ४० मिनिटेच अंधार किंवा संधिप्रकाश असतो. यामागील वैज्ञानिक कारण असे आहे की, या काळात पृथ्वीची उत्तर बाजू ६६ अंश ते ९० अंश अक्षांशादरम्यान झुकलेली असते.
सूर्यप्रकाश
मे ते जुलै दरम्यान नॉर्वेमध्ये दररोज सरासरी २० तासांपेक्षा जास्त थेट सूर्यप्रकाश असतो. याचा अर्थ असा की, तेथील लोकांना दिवसाचे २४ तास सूर्यप्रकाश मिळतो आणि ते सतत सूर्यप्रकाशात राहतात.
या सूर्यसदृश खेळाची दुसरी बाजू बरीच भयावह आहे. ऑगस्टनंतर हवामान बदलू लागते आणि नोव्हेंबर, डिसेंबर व जानेवारी या तीन महिन्यांत सूर्य पूर्णपणे नाहीसा होतो.
या तीन महिन्यांत सूर्याचा एकही किरण दिसत नाही आणि सर्वत्र केवळ पूर्ण अंधार असतो. नॉर्वेचे एकूण क्षेत्रफळ ३,८५,००० चौरस किलोमीटरपेक्षा जास्त आहे.
या विशाल देशात, प्रति चौरस किलोमीटर सरासरी फक्त १४ लोक राहतात. विरळ लोकसंख्या असलेला देश असून, नॉर्वेची एकूण लोकसंख्या ५४,२५,००० पेक्षा किंचित जास्त आहे.
देशाच्या आकाराच्या तुलनेत ही कमी लोकसंख्या, सर्वत्र शांतता आणि निवांतपणाचे वातावरण निर्माण करते. जेव्हा मध्यरात्रीसुद्धा आकाश निरभ्र राहते, तेव्हा स्थानिकांचे जीवन पूर्णपणे बदलून जाते.
दिवस आणि रात्र यांमधील फरक पुसट झाल्याने लोक मध्यरात्रीसुद्धा उद्यानांमध्ये खेळताना, रस्त्यांवर फिरताना आणि त्यांच्या कार्यालयांमध्ये किंवा दुकानांमध्ये काम करताना अनेकदा दिसतात.
सततच्या सूर्यप्रकाशामुळे नॉर्वेमधील लोकांना झोपायला मोठी अडचण येते. प्रखर सूर्यप्रकाश रोखण्यासाठी आणि खोलीत अंधार करण्यासाठी नॉर्वेमधील लोक शांत झोप लागण्याकरिता जाड, गडद रंगाचे पडदे वापरतात.
सुरुवातीला झोप लागणे कठीण असते. मे ते जुलै या महिन्यांदरम्यान, जेव्हा रात्री फक्त ४० मिनिटांच्या असतात.
तेव्हा पर्यटकांना आणि नव्याने आलेल्या लोकांना पुरेशी झोप मिळवण्यासाठी अनेकदा संघर्ष करावा लागतो. मात्र, स्थानिक रहिवाशांना आता या नैसर्गिक घटनेची सवय झाली आहे.
