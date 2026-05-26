चिप्सच्या पाकिटात चिप्स कमी आणि हवाच जास्त का असते?

Varsha Balhe

चिप्स

तुम्ही कधी लक्ष दिलं आहे का, चिप्सच्या पाकिटात चिप्स कमी आणि हवा जास्त दिसते?

Why Chips Bags Are Filled with Air

ही फक्त हवा नाही!

पाकिटात दिसणारी हवा ही साधी नसून नायट्रोजन वायू असतो.

वाहतुकीसाठी संरक्षण

चिप्स खूप नाजूक असतात. प्रवासात ते तुटू नयेत म्हणून ही हवा “कुशन” सारखं काम करते.

चिप्स तुटण्यापासून बचाव

पाकिटातील नायट्रोजन चिप्सला धक्क्यांपासून वाचवतो आणि त्यांचा भुगा होऊ देत नाही.

ताजेपणा टिकवण्यासाठी

ऑक्सिजनमुळे चिप्समधील तेल खराब होऊ शकते. त्यामुळे नायट्रोजन वापरला जातो.

कुरकुरीतपणा कायम

ही गॅस फिलिंग चिप्सचा कुरकुरीतपणा दीर्घकाळ टिकवते.

कंपन्यांचा फायदा

यामागे फसवणूक नाही, तर उत्पादन सुरक्षित ठेवण्याची शास्त्रीय पद्धत आहे.

खरं रहस्य काय?

हवा जास्त दिसते, पण खरं तर ती चिप्सच्या संरक्षणासाठी असलेली “सुरक्षा कवच” असते.

