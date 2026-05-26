चिप्सच्या पाकिटात चिप्स कमी आणि हवाच जास्त का असते?

Varsha Balhe
तुम्ही कधी लक्ष दिलं आहे का, चिप्सच्या पाकिटात चिप्स कमी आणि हवा जास्त दिसते?
Why Chips Bags Are Filled with Air
esakal
पाकिटात दिसणारी हवा ही साधी नसून नायट्रोजन वायू असतो.
चिप्स खूप नाजूक असतात. प्रवासात ते तुटू नयेत म्हणून ही हवा “कुशन” सारखं काम करते.
पाकिटातील नायट्रोजन चिप्सला धक्क्यांपासून वाचवतो आणि त्यांचा भुगा होऊ देत नाही.
ऑक्सिजनमुळे चिप्समधील तेल खराब होऊ शकते. त्यामुळे नायट्रोजन वापरला जातो.
ही गॅस फिलिंग चिप्सचा कुरकुरीतपणा दीर्घकाळ टिकवते.
यामागे फसवणूक नाही, तर उत्पादन सुरक्षित ठेवण्याची शास्त्रीय पद्धत आहे.
हवा जास्त दिसते, पण खरं तर ती चिप्सच्या संरक्षणासाठी असलेली “सुरक्षा कवच” असते.
