व्हिटॅमिन B ला शरीराचे ‘पॉवरहाऊस’ का म्हटले जाते?

Aarti Badade
व्हिटॅमिन बी हा केवळ एक घटक नसून B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 आणि B12 अशा एकूण ८ आवश्यक जीवनसत्त्वांचा मोठा समूह आहे.
Vitamin B Deficiency Symptoms and Benefits
Sakal
हे जीवनसत्त्व आपण खाल्लेल्या अन्नाचे ऊर्जेत रूपांतर करते, ज्यामुळे शरीराचा थकवा अन् अशक्तपणा वेगाने कमी होण्यास मदत होते.
Vitamin B Deficiency Symptoms and Benefits
Sakal
शरीरात नवीन रक्ताची निर्मिती करण्यासाठी आणि रक्तक्षयाची (ॲनिमिया) गंभीर समस्या रोखण्यासाठी व्हिटॅमिन बी महत्त्वाची भूमिका बजावते.
Vitamin B Deficiency Symptoms and Benefits
Sakal
या समूहातील व्हिटॅमिन B6 आणि B12 हे घटक शरीरातील लाल रक्तपेशी (RBC) आणि हिमोग्लोबिन वाढवण्यासाठी अत्यंत आवश्यक मानले जातात.
Vitamin B Deficiency Symptoms and Benefits
Sakal
मज्जासंस्था निरोगी ठेवून स्मरणशक्ती वाढवण्यासाठी आणि मेंदूचे कार्य अधिक गतिमान करण्यासाठी व्हिटॅमिन बी खूप फायदेशीर ठरते.
Vitamin B Deficiency Symptoms and Benefits
Sakal
हे जीवनसत्त्व शरीराची रोगप्रतिकारशक्ती वाढवते, ज्यामुळे बदलत्या हवामानात शरीराचे वेगवेगळ्या संसर्गांपासून (इन्फेक्शन) रक्षण होते.
Vitamin B Deficiency Symptoms and Benefits
Sakal
व्हिटॅमिन B9 (फोलेट) हे गरोदर महिलांसाठी अत्यंत आवश्यक असून ते गर्भाच्या मेंदूच्या आणि मज्जारज्जूच्या निरोगी विकासासाठी मदत करते.
Vitamin B Deficiency Symptoms and Benefits
Sakal
दूध, दही, अंडी, मासे, पालेभाज्या, डाळी, शेंगदाणे आणि सुकामेवा हे आपल्या रोजच्या आहारातील व्हिटॅमिन बी चे सर्वोत्तम स्त्रोत आहेत.
Vitamin B Deficiency Symptoms and Benefits
Sakal
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