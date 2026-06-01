फायनलचा खरा बादशाह जॉश हेजलवूड जिथे खेळतो, तिथे ट्रॉफी पक्की?

Varsha Balhe

बादशाह

Josh Hazlewood’s Incredible Record in Finals

फायनल

जॉश हेजलवूडसाठी तो फक्त आणखी एक सामना मोठ्या मंचावर तो नेहमीच चमकतो.

विजय

२०१२ चॅम्पियन्स लीग टी२० अंतिम सामन्यात हेजलवूडने 3 विकेट्स घेत संघाला विजय मिळवून दिला. फायनलमध्ये चमकण्याची सुरुवात इथूनच.

विश्वविजेता

२०१५ एकदिवसीय विश्वचषक अंतिम सामन्यात न्यूझीलंडविरुद्ध 2 महत्त्वाच्या विकेट्स. ऑस्ट्रेलिया बनला विश्वविजेता.

ट्रॉफी

IPL Final मध्ये CSK साठी 2 विकेट्स, तर टी२० विश्वचषक अंतिम सामन्यामध्ये 3 विकेट्स घेऊन ऑस्ट्रेलियाला ट्रॉफी जिंकून दिली.

विश्वचषक

२०२३ एकदिवसीय विश्वचषकच्या अंतिम सामन्यात भारताविरुद्ध 2 विकेट्स घेत हेजलवूड पुन्हा एकदा फायनलचा हिरो ठरला.

लकी चार्म

2025 मध्ये RCBच्या पहिल्या IPL ट्रॉफीत मोठा वाटा, आणि 2026 Final मध्येही दमदार कामगिरी.

व्हाईट बॉल

10 मोठ्या व्हाईट-बॉल फायनल्स आणि जवळपास प्रत्येक वेळी जॉश हेजलवूडचा प्रभाव.

